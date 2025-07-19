Seçtiğin Yemeklere Göre Senin Kaç Çocuğun Olacak?
Yemek tercihlerimiz sadece damak zevkimizi değil, yaşam tarzımızı ve hatta geleceğe dair bilinçaltı beklentilerimizi de yansıtıyor. Kimileri kalabalık sofraların hayalini kurarken, kimileri dinginliğin peşinde. Peki, senin tabak tercihlerin kaç çocuklu bir hayata göz kırpıyor?
10 soruda seçeceğin yemeklere göre sana özel aile yapını yorumluyoruz!
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1. Güne başlarken ne yersin?
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2. En sevdiğin çorba?
3. Lahmacun mu pizza mı?
4. Hangisi senin için tam bir “ev yemeği”?
5. Dışarıda yemeğe çıktığında en çok ne tercih edersin?
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6. Canın tatlı çekince ne yersin?
7. Favori ara öğünün ne?
8. Dondurma seçiminde favorin?
9. En sevmediğin yemek türü?
10. Favori sokak lezzetin?
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1 Çocuk.. Tek çocuk olmanın keyfini yaşadım ama yinede bir kardeşim olsun isterdim.. Ne reyizin dediği olsun ne senin gel 2 de anlaşalım 😅
1 çocuk dedi, 3 çocuğum var bilemediniz. 🫣