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Seçtiğin Yemeklere Göre Senin Kaç Çocuğun Olacak?

Seçtiğin Yemeklere Göre Senin Kaç Çocuğun Olacak?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 10:03

Yemek tercihlerimiz sadece damak zevkimizi değil, yaşam tarzımızı ve hatta geleceğe dair bilinçaltı beklentilerimizi de yansıtıyor. Kimileri kalabalık sofraların hayalini kurarken, kimileri dinginliğin peşinde. Peki, senin tabak tercihlerin kaç çocuklu bir hayata göz kırpıyor? 

10 soruda seçeceğin yemeklere göre sana özel aile yapını yorumluyoruz!

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1. Güne başlarken ne yersin?

2. En sevdiğin çorba?

3. Lahmacun mu pizza mı?

4. Hangisi senin için tam bir “ev yemeği”?

5. Dışarıda yemeğe çıktığında en çok ne tercih edersin?

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6. Canın tatlı çekince ne yersin?

7. Favori ara öğünün ne?

8. Dondurma seçiminde favorin?

9. En sevmediğin yemek türü?

10. Favori sokak lezzetin?

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1 Çocuk

Senin için hayat, sade ama anlamlı yaşandığında güzelleşir. Kalabalık ve karmaşık yapılar sana göre değil. Yemek seçimlerin de tıpkı karakterin gibi kontrollü, düzenli ve ölçülü. Tek bir çocukla derin bir bağ kurmak, onunla kaliteli zaman geçirmek senin aile tanımına çok daha uygun. Senin için az ama öz her zaman daha değerlidir. Tabağında da hayatında da fazlalıklardan kaçınmayı tercih ediyorsun. Aile senin için bir bağ değil, bir sığınaktır. Bu yüzden tek çocukla kuracağın bağ, özenle beslenen bir dostluk gibi olacak.

2 Çocuk

Senin ruh halin tam anlamıyla “ne eksik ne fazla” çizgisinde. Hayatta her şeyin bir dengesi olduğuna inanıyorsun ve bunu yemek zevklerinden aile planlarına kadar her alanda gösteriyorsun. İki çocuk senin için hem huzur hem de dinamizm demek. Kalabalık değil, tamamlayıcı bir aile. Tabağındaki denge, hayatının da temel prensibi. Ne çok karmaşık, ne çok sade... Ne fazla baharat, ne fazla sos. İki çocuk senin için karşılıklı ilişki, paylaşım ve sağlıklı bir dinamizmin göstergesi. Kardeşlik bağına değer veriyorsun ve evin içinde kurulan bağlar senin için çok kıymetli.

3 Çocu

Sen tam anlamıyla enerjisi yüksek, neşeyi seven ve biraz da kontrolü kaybetmeye razı biri gibisin. Yemeklerde farklı lezzetleri denemekten korkmayan, tatlıyla ekşiyi bir arada yiyen bir yapın var. Aile yapın da buna paralel olarak, bol sohbetli, bol kahkahalı, bol hareketli olurdu. Üç çocuklu bir ev bazen dağınık, bazen gürültülü olabilir ama senin için bu canlılık hayatın ta kendisi. Kendi sınırlarını çocuklarına aktarmakta ustasın. Eğlenceyi severken disiplini de elden bırakmıyorsun. Çocukların her biri farklı yönlerini beslerken, sen onların merkezinde sevgiyle dönen bir güneş gibisin.

4+ Çocuk

Senin için hayat paylaşmak, çoğalmak ve yayılmak demek! Tabağında ne varsa başkalarıyla bölüşmeye hazırsın. Kalabalık sofralar, gürültülü kahvaltılar, kapının sürekli çaldığı o evler… İşte senin hayalin bu. Çok çocuk sana göre zorluk değil; bereketin ta kendisi! Lezzet anlayışın da kalabalığı seviyor. Bol kepçe, çeşit çeşit, herkesin damak zevkine hitap eden tabaklar hazırlamak senin doğanda var. Hayatın her alanında “büyümeyi” seviyorsun. Çocuklar senin için yalnızca aile değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi. Senin evin asla sessiz olmayacak, ama her zaman sevgi dolu olacak.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ömer

1 Çocuk.. Tek çocuk olmanın keyfini yaşadım ama yinede bir kardeşim olsun isterdim.. Ne reyizin dediği olsun ne senin gel 2 de anlaşalım 😅

saide Yalçın

1 çocuk dedi, 3 çocuğum var bilemediniz. 🫣