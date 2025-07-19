Seçtiğin Yemeklere Göre Senin Kaç Çocuğun Olacak?

Senin ruh halin tam anlamıyla “ne eksik ne fazla” çizgisinde. Hayatta her şeyin bir dengesi olduğuna inanıyorsun ve bunu yemek zevklerinden aile planlarına kadar her alanda gösteriyorsun. İki çocuk senin için hem huzur hem de dinamizm demek. Kalabalık değil, tamamlayıcı bir aile. Tabağındaki denge, hayatının da temel prensibi. Ne çok karmaşık, ne çok sade... Ne fazla baharat, ne fazla sos. İki çocuk senin için karşılıklı ilişki, paylaşım ve sağlıklı bir dinamizmin göstergesi. Kardeşlik bağına değer veriyorsun ve evin içinde kurulan bağlar senin için çok kıymetli.