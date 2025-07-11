Matematiksel Teste Göre Senin Karakterin!
Rakamlar ve semboller sadece birer sayıdan mı ibaret? Bizce hayır! Çünkü sayıların ardında senin karakterini fısıldayan gizli mesajlar olabilir. Bu testte matematiksel düşünce tarzına, sayı seçimlerine ve problemlerle olan ilişkine göre karakterini yorumluyoruz.
Hazırsan, zihninin içindeki sayı çarklarını çevirmeye başlayalım!
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1. Aşağıdaki sayılardan hangisi sana daha çekici geliyor?
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2. Hangi matematiksel sembol seni daha çok temsil ediyor?
3. Hangisini daha çok seversin?
4. Sayılarla arandaki ilişki nasıl?
5. 12 + 8 x 0 kaç eder?
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6. Hangi zihin aktivitesi daha senlik?
7. En sevdiğin ders hangisiydi?
8. Zihinsel yorgunluk hissettiğinde ne yaparsın?
Rasyonel Birisin
Yaratıcı Birisin!
Sezgisel Birisin!
Mesafeli Birisin!
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