Matematiksel Teste Göre Senin Karakterin!

Seninle matematik arasında biraz mesafe var gibi görünüyor. Bu testteki cevapların, rakamlarla ve soyut kavramlarla çok içli dışlı olmadığını gösteriyor. Belki de geçmişteki deneyimlerin yüzünden bu alandan biraz uzaklaşmışsın. Ancak bu, zeki olmadığın anlamına gelmez. Sen daha çok sözel, yaratıcı ya da sosyal alanlarda parlayan bir zekâya sahipsin. Mantıktan çok duygu, hesaptan çok sezgiyle hareket ediyorsun. Bu da seni sıcak, sosyal ilişkilerde kuvvetli, duygusal anlamda farkındalığı yüksek biri yapıyor. Matematiğe yaklaşımın seni tanımamıza yardım etti ve ortaya çıkan tablo; kendi iç sesini takip eden, sezgilerine güvenen ama analitik yönünü de geliştirmesi gereken bir birey olduğunu söylüyor. Belki rakamları sevmiyorsun ama insanlar seni çok seviyor!