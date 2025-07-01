Bu Yemek Testiyle Ne Kadar Takıntılı Olduğunu Söylüyoruz!

Yemek konusunda net çizgilerin var ve bu çizgiler hayatın diğer alanlarına da sirayet ediyor. Senin için “istemiyorum” dediğin bir şeyi zorla kabul ettirmek, adeta küçük bir savaşı başlatmak gibi. Duyularına çok güveniyorsun ve bir şey seni bir kez rahatsız ettiyse, o artık senin için listeden silinir. Bu tavır dışarıdan inatçılık gibi görünse de aslında sınırlarına sadık bir kişiliğin olduğunu gösteriyor. Sana göre insanlar neyi sevip neyi sevmediğini bilmeli ve kendine sadık kalmalı. Ancak bazen bu yaklaşım çevrendekilerle seni çatışmaya da sürükleyebilir. Farklı tatlara, fikir ya da kişilere karşı katı olman, zamanla seni daha da içine kapanık yapabilir. Esnekliğin az olması, hayatın sürprizlerine karşı seni daha hassas hâle getirebilir. Ama en azından ne istediğini çok iyi bilen birisin!