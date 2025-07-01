Bu Yemek Testiyle Ne Kadar Takıntılı Olduğunu Söylüyoruz!
Bazı insanlar her önüne geleni yer, bazılarıysa sadece belli başlı tatlara, kokulara, kıvamlara tahammül edebilir. Hele bazı yiyecekler vardır ki masaya konsa bile kaşlarını çatarsın: zeytin, ciğer, haşlanmış yumurta, maydanoz… Yani aslında normal olan ama senin radarına hiç giremeyenler. İşte bu testte seni biraz sorguluyoruz. 'Bu kadar şeyi yemezken hayata nasıl uyum sağlıyorsun?' demiyoruz tabii ama hangi tatlara ne kadar kapalı olduğun, aslında kişiliğin hakkında da birçok şey söylüyor olabilir. Takıntı düzeyin ne kadar? Esnek misin yoksa kontrolden mi hoşlanırsın? Sadece damağın değil, karakterin de çözülüyor bu testte!
Aşağıdaki yiyeceklerden asla ağzıma sokmam, kokusuna bile dayanamam dediklerini işaretle!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Takıntı mı? O da ne?
Biraz titizim, ama abartmam
Her şey herkese göre değil!
Benim Dünyamda Kurallar Kesindir!
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