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Bu Yemek Testiyle Ne Kadar Takıntılı Olduğunu Söylüyoruz!

Bu Yemek Testiyle Ne Kadar Takıntılı Olduğunu Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 09:47

Bazı insanlar her önüne geleni yer, bazılarıysa sadece belli başlı tatlara, kokulara, kıvamlara tahammül edebilir. Hele bazı yiyecekler vardır ki masaya konsa bile kaşlarını çatarsın: zeytin, ciğer, haşlanmış yumurta, maydanoz… Yani aslında normal olan ama senin radarına hiç giremeyenler. İşte bu testte seni biraz sorguluyoruz. 'Bu kadar şeyi yemezken hayata nasıl uyum sağlıyorsun?' demiyoruz tabii ama hangi tatlara ne kadar kapalı olduğun, aslında kişiliğin hakkında da birçok şey söylüyor olabilir. Takıntı düzeyin ne kadar? Esnek misin yoksa kontrolden mi hoşlanırsın? Sadece damağın değil, karakterin de çözülüyor bu testte!

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Aşağıdaki yiyeceklerden asla ağzıma sokmam, kokusuna bile dayanamam dediklerini işaretle!

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Takıntı mı? O da ne?

Senin için hayatta “yemem” diye bir şey yok gibi. Tatlar, kokular, dokular… Hepsi senin için deneyimlerin bir parçası. Bu yaklaşım sadece yemekle sınırlı değil; hayatla olan ilişkin de aynı. Yeni şeyler denemeye, farklı insanlara açık olmaya ve seni zorlayabilecek ortamlarda bile esnek davranmaya yatkınsın. Takıntı senin için biraz fazla ciddi bir kelime. Çünkü senin doğanda kabul ve uyum var. Değişken durumlara kolayca adapte olabiliyor, ne varsa “bir tadına bakayım” diyebiliyorsun. İnsanlar seni bu yönünle seviyor; çünkü yanında kendilerini baskı altında hissetmiyorlar. Ancak bazen de 'her şeye tamam' tavrın yüzünden kendi sınırlarını korumakta zorlanıyor olabilirsin. Unutma, her şeyi kabul etmek bazen kendine haksızlık olabilir.

Biraz titizim, ama abartmam

Sen her şeyi yemem, her şeyi kabul etmem diyorsun ama bunu bir hayat felsefesi hâline de getirmiyorsun. Kimi tatları gerçekten sevmiyorsun ve bu senin damak zevkinle ilgili. Ama bu seçicilik, genel olarak sana düzenli, temiz ve kontrollü bir kişilik kazandırıyor. İnsan ilişkilerinde de benzer bir yol izliyorsun: Herkesle yakın olmak istemiyor, bazı mesafelere önem veriyorsun. Kararsız kalmak yerine 'hayır' diyebildiğin için iç dünyanda daha huzurlu oluyorsun. Ama bazen fazla seçici olman, yeni deneyimlere şans vermeni zorlaştırabiliyor. Senin gibi insanlar genelde özenlidir, detaycıdır ve kendi sınırlarını iyi bilir. Takıntılı denemezsin ama kontrolü elden bırakmak sana zor gelir. Belki de bu seni güçlü kılan şeydir.

Her şey herkese göre değil!

Yemek konusunda net çizgilerin var ve bu çizgiler hayatın diğer alanlarına da sirayet ediyor. Senin için “istemiyorum” dediğin bir şeyi zorla kabul ettirmek, adeta küçük bir savaşı başlatmak gibi. Duyularına çok güveniyorsun ve bir şey seni bir kez rahatsız ettiyse, o artık senin için listeden silinir. Bu tavır dışarıdan inatçılık gibi görünse de aslında sınırlarına sadık bir kişiliğin olduğunu gösteriyor. Sana göre insanlar neyi sevip neyi sevmediğini bilmeli ve kendine sadık kalmalı. Ancak bazen bu yaklaşım çevrendekilerle seni çatışmaya da sürükleyebilir. Farklı tatlara, fikir ya da kişilere karşı katı olman, zamanla seni daha da içine kapanık yapabilir. Esnekliğin az olması, hayatın sürprizlerine karşı seni daha hassas hâle getirebilir. Ama en azından ne istediğini çok iyi bilen birisin!

Benim Dünyamda Kurallar Kesindir!

Senin için her şeyin yeri, şekli ve standardı olmalı. Yemekte sadece damak değil, görüntü, kokusu, hatta nasıl servis edildiği bile önemli. Bunu sadece “beğeni” olarak açıklamak yetersiz kalır; çünkü bu seçicilik, kontrol ihtiyacınla doğrudan bağlantılı.

Yemek konusundaki bu katılık, hayatındaki düzen ve beklentilere de yansıyor. Belirsizlik seni rahatsız eder, karışıklık huzurunu bozar. Başkalarının “normal” dediği şeyler seni zorlayabilir. Belki de bu yüzden “sadece sevdiklerimle çevrili bir dünya” düşüncesi senin için çok çekici. Ancak şunu unutmamalısın: Hayat her zaman senin standartlarına göre akmayabilir. Katı kurallar zamanla yalnızlaştırabilir. Esneklik kazanmak seni zayıflatmaz, aksine daha dayanıklı yapar. Belki bir gün... bir zeytinle bile barışabilirsin kim bilir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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