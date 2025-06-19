Ne Yediğini Söyle Sevgilinin Nereli Olacağını Söyleyelim!
Sevgi karın doyurmaz derler ama birlikte yenen yemeklerin tadı bir başka güzeldir. Peki ya senin favori lezzetlerin, kalbinin eşini işaret ediyor olabilir mi? Türkiye’nin dört bir yanından geleneksel tatlar ve bölgesel mutfaklar, aslında kişilikler ve ilişki beklentileriyle birebir örtüşüyor. Bu testi çöz, midenin sesini dinle ve sevgilin aslında hangi memleketten olmalı onu öğren!
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1. Sabah kahvaltısında hangisini tercih edersin?
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2. Canın en çok hangisini çekiyor?
3. Tatlı deyince aklına ilk gelen?
4. En çok hangi yemek kokusu seni mest eder?
5. Hangisini asla reddetmezsin?
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6. Mangal dendiğinde aklına ne gelir?
7. Acıya karşı tutumun nasıl?
8. Çorba içecek olsan hangisini seçersin?
9. Hangisi senin için nostalji?
10. Tatlı sonrası içecek tercihin nedir?
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Sevgilin Adanalı Olmalı!
Sevgilin Kayserili Olmalı!
Sevgilin Egeli Olmalı!
Sevgilin Karadenizli Olmalı!
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