Etin En Lezzetli Hali Nasıl Olmalı? Gel Oy Ver!
Kimisi az pişmiş sever, kimisi kömür gibi olsun der. Bazısı etin yanına pilav koyar, bazısı sadece közlenmiş biber yeter der. Peki toplum olarak et konusunda nerelerdeyiz? En sevilen pişirme yöntemi, en çok yakışan eşlikçi, en iyi et türü neymiş hep birlikte görelim! Etin hakkını vermek istiyorsan, bu anket senin için. Kafana ve damak zevkine göre şıkları seç, ülkece et zevkimizi ortaya koyalım!
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1. Etin pişme derecesi nasıl olmalı?
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2. En efsane et türü sence hangisi?
3. Kavurma nasıl olmalı?
4. Etin yanına ne iyi gider?
5. En iyi kebap hangisi?
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6. Etli yemeklerden hangisi favorin?
7. En sevdiğin et sosu hangisi?
8. Ciğer sevenlerden misin?
9. Tavuk da sayılırsa, en iyi hali?
10. Bir mangalda ilk pişmesi gereken nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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