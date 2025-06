Etin En Lezzetli Hali Nasıl Olmalı? Gel Oy Ver!

Kimisi az pişmiş sever, kimisi kömür gibi olsun der. Bazısı etin yanına pilav koyar, bazısı sadece közlenmiş biber yeter der. Peki toplum olarak et konusunda nerelerdeyiz? En sevilen pişirme yöntemi, en çok yakışan eşlikçi, en iyi et türü neymiş hep birlikte görelim! Etin hakkını vermek istiyorsan, bu anket senin için. Kafana ve damak zevkine göre şıkları seç, ülkece et zevkimizi ortaya koyalım!