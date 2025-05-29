Bu Moda Felaketlerinden Hangisi Daha Korkunç?

Moda bazen gerçekten sınırları zorlayabiliyor. Hepimiz geçmişte bir noktada 'Bu ne ya?' dediğimiz trendlerle karşılaştık. Düşük bel pantolonlardan kaş boyama felaketlerine, plastik terliklerden zebra desenli kombinlere kadar, bazı tarzlar sadece moda değil, adeta birer travma. Peki sence hangisi gerçekten affedilemez bir moda faciası? Bu testte birbirinden kötü trendleri karşı karşıya getiriyoruz ve karar sana kalıyor: Hangisi daha korkunç?