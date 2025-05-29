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Bu Moda Felaketlerinden Hangisi Daha Korkunç?

Bu Moda Felaketlerinden Hangisi Daha Korkunç?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.05.2025 - 17:01

Moda bazen gerçekten sınırları zorlayabiliyor. Hepimiz geçmişte bir noktada 'Bu ne ya?' dediğimiz trendlerle karşılaştık. Düşük bel pantolonlardan kaş boyama felaketlerine, plastik terliklerden zebra desenli kombinlere kadar, bazı tarzlar sadece moda değil, adeta birer travma. Peki sence hangisi gerçekten affedilemez bir moda faciası? Bu testte birbirinden kötü trendleri karşı karşıya getiriyoruz ve karar sana kalıyor: Hangisi daha korkunç?

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1. Hangi aksesuar sana "moda kıyameti" dedirtiyor?

2. Hangi ayakkabı trendi seni yerle bir ediyor?

3. Hangi dış giyim daha facia?

4. Hangi 'farklı olacağım' denemesi tam bir hayal kırıklığı?

5. Hangisini görünce gözünü kaçırırsın?

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6. Hangi saç stili daha çok içini ürpertiyor?

7. Hangi aksesuar modası daha kötüydü?

8. Hangi geçmişten kalan stil daha kötü?

9. Hangi alt giyim daha kötü?

10. İtiraf edelim, hepimiz bir kez giydik!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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