Hangi Evcil Hayvana Sahip Olmalısın?
Hayvanları seviyorsun ama hangisi senin ruhuna hitap ediyor bilmiyor musun? Belki de enerjin bir köpekle uyuşuyor, belki de bağımsızlığın bir kediyle… Ya da daha sakin, daha farklı bir dost arayışındasın. Bu test, karakterinle en uyumlu evcil hayvanı ortaya çıkaracak!
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1. Boş zamanlarında ne yapmayı seversin?
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2. Sabır seviyeni nasıl tanımlarsın?
3. Temizlik senin için ne kadar önemli?
4. Bağımlı bir yapın mı var, yoksa özgürlükçü müsün?
5. Bir evcil hayvandan ne beklersin?
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6. Gün içinde ne kadar zamanını evde geçirirsin?
7. Hangi ortam seni daha mutlu eder?
8. Çocuklarla aran nasıldır?
9. Tatil deyince aklına ne gelir?
10. Evinde en çok ne görmek istersin?
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Kedi
Balık
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