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Tatlısından Çorbasına: Her Kategoriden Bir Yiyecek Seç!

Tatlısından Çorbasına: Her Kategoriden Bir Yiyecek Seç!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 17:01

Kahvaltının kralı peynirlerden, sokakların vazgeçilmezi lezzetli dürümlere, yöresel mutfağın eşsiz tatlarından hızlıca hazırlanan fast food lezzetlerine... Bu testte damak zevkinizi en iyi yansıtacak bir yiyecek seçeceksiniz her kategoriden ve sonunda sizin için en lezzetli yemeklerin hangileri olduğunu belirleyeceğiz. Kendine güvenen, damak zevkine iddialı olanlar, sofraya buyurun! Bu lezzet yolculuğunda sizinle olmaktan büyük keyif alacağız. Sizinle birlikte yiyeceklerin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkacağız ve bu yolculuk sonunda hangi lezzetlerin sizin favoriniz olduğunu belirleyeceğiz. Hazırsanız, çatalınızı ve bıçağınızı elinize alın ve bu eşsiz lezzet deneyimine başlayın!

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1. Kahvaltıda hangisi olmazsa olmaz?

2. Çorbalardan hangisi senin için vazgeçilmez?

3. Pilav mı, makarna mı, yoksa başka bir şey mi?

4. Bir fast food seç:

5. Et yemeklerinden bir tercih yap:

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6. Sebze yemeklerinden hangisini tercih edersin?

7. Hamur işi kategorisinden bir seçim yap:

8. Deniz ürünlerinden hangisi sana hitap ediyor?

9. Tatlı olarak hangisini yersin?

10. Son olarak içecek tercihin ne olurdu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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