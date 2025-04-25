Sen duygularıyla yaşayan, içindeki tutkuyu saklamayan birisin. Ne sevinçlerini bastırabiliyorsun ne de öfkeni gizleyebiliyorsun, ama bu seni sahici ve samimi biri yapıyor. İlişkilerinde derin bağlar kurarsın, yüzeysel sohbetlerle yetinmezsin. Hayatta seni en çok etkileyen şey ise hissedebilmektir. Tıpkı künefe gibi; dışın sıcak ve kıtır, içindeyse yakıcı bir tat var. Seninle yaşanan her an, unutulmaz izler bırakır.