Hangi Tatlı Karakterine Uygun?
Bazı insanlar vardır, tatlı mı tatlı, sıcacık bir gülümsemeyle içini ısıtır. Bazılarıysa ilk bakışta mesafeli olsa da içinde kocaman bir dünya taşır. Tıpkı tatlılar gibi! Kimimiz yoğun bir çikolata kıvamında, kimimiz hafif ama akılda kalıcı bir cheesecake gibi... Herkesin karakteri bir tatlıyı andırır. Peki senin karakterin hangi tatlıyla eşleşiyor? Hafif mi, yoğun mu, renkli mi yoksa gizemli mi? Verdiğin cevaplara göre içindeki o tatlı karakteri ortaya çıkarıyoruz.
Hadi bakalım, senin kişiliğin ne kadar şekerli?
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1. Kalabalık bir ortamda seni nasıl tanırız?
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2. Birisi sana içini döküyor. İlk tepkin ne olur?
3. En iyi arkadaşın seni bir kelimeyle tanımlasa ne derdi?
4. Kendini en çok hissettiğin yer?
5. Biri seni sinirlendirdiğinde?
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6. En çok hangi cümleyi kuruyorsun?
7. Aşka bakış açın nasıl?
8. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey?
9. Bir tatil planlasan nereye giderdin?
10. Kıskanç mısın?
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Cheesecake
Browni
Profiterol
Tiramisu
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