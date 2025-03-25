Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Nasıl Birisin?
Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Nasıl Birisin?
Bazı seçimler var ki karakterimizi hiç fark etmeden ele veriyor. Yemek tercihlerimiz de bunlardan biri! Sevdiğin tatlar, favori yemeklerin ve nasıl beslendiğin aslında kişiliğinle birebir bağlantılı. Peki, sen nasıl birisin? Kararlı ve disiplinli mi, yoksa rahatına düşkün ve anı yaşayan biri mi? Belki de hassas ve duygusal bir karakterin var…
Haydi, başla ve sonucu gör!
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1. Kahvaltıda ne tercih edersin?
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2. Öğle yemeğinde ne yemeyi tercih edersin?
3. Tatlı seçiminde hangisini tercih edersin?
4. Ara öğün olarak ne tüketirsin?
5. Dışarıda yemek yerken en çok tercih ettiğin mutfak hangisi?
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6. Sıcak bir çorba seçmen gerekse hangisini içersin?
7. Akşam yemeğinde en çok hangi besin grubunu tercih edersin?
8. Misafirliğe gittiğinde ikram edilenlerden neye yönelirsin?
9. Restoranda sipariş verirken neye dikkat edersin?
10. Bir içecek seçmen gerekse hangisini seçersin?
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Geleneksel ve Duygusal
Lüks ve Zevkine Düşkün
Pratik ve Eğlenceli
Sağlıklı ve Bilinçli
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