Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Nasıl Birisin?

Sen yemek konusunda bilinçli ve dengeli kararlar alıyorsun. Vücuduna neyin iyi geleceğini biliyor, beslenmene özen gösteriyorsun. Doğal ve sağlıklı gıdalar tercih ederek uzun vadede kendine yatırım yapıyorsun. Bu, hayatta da bilinçli ve sorumluluk sahibi bir birey olduğunu gösteriyor. Planlı, mantıklı ve kararlı bir yapın var. Kendini geliştirmeyi, sağlıklı yaşamayı ve her konuda kontrollü olmayı seviyorsun. İleriye dönük düşündüğün için ani kararlar vermekten kaçınıyor, her şeyi enine boyuna değerlendiriyorsun. Ancak bazen aşırı kontrolcü olabilir, kendini gereğinden fazla disipline sokabilirsin. Bırak bazen küçük kaçamaklar yap, hayatın tadını çıkar! Unutma, her şey dengeyle güzel.