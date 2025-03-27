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Saraçhane'deki Polis Müdahalesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Saraçhane'deki Polis Müdahalesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.03.2025 - 18:24

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Kemal Aslan'ın aktardığına göre İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na Saraçhane'de destek veren gösterilerden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İmamoğlu'nun tutuklandığı 23 Mart akşamı yüz binler Saraçhane'deydi. Mitingin sona ermesinin ardından yoğun bir polis müdahalesi yaşandı. Ertesi gün oluşan ayakkabı yığınlarının bu müdahale sonrası ortaya çıktığı öne sürüldü.

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23 Mart akşamı dağılan gruba yapılan müdahale şöyle 📹

Müdahalenin ardından eylemcilerden arda kalan ayakkabılar ve eşyalar da konuşulmuştu.

Müdahalenin ardından eylemcilerden arda kalan ayakkabılar ve eşyalar da konuşulmuştu.

Eşyalar meydandaki ağaçta sergilendi.

Eşyalar meydandaki ağaçta sergilendi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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