Ankara’da Polis, Elinde Türk Bayrağı Olan Gençlere Tazyikli Su Sıktı

Ülke çapında üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı sokaklara çıktı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, protestolar büyüyerek devam etti. İstanbul'da Saraçhane protestocuların toplanma noktası olurken Ankara'da ise çeşitli bölgelerde gösteriler sürüyor.

Ankara'da eylem sırasında polisin, Türk bayrağı taşıyan gençlere müdahale etmesi ise dikkat çekti.