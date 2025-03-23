Ankara’da Polis, Elinde Türk Bayrağı Olan Gençlere Tazyikli Su Sıktı

Ülke çapında üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı sokaklara çıktı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, protestolar büyüyerek devam etti. İstanbul'da Saraçhane protestocuların toplanma noktası olurken Ankara'da ise çeşitli bölgelerde gösteriler sürüyor.
Ankara'da eylem sırasında polisin, Türk bayrağı taşıyan gençlere müdahale etmesi ise dikkat çekti.
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Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan ön seçimde sandık başına giden vatandaşlar, seçim sonrası yine sokaklarda tepkilerini dile getirdi.
Ankara’daki bir eylemde ise polis, Türk bayrağı tutan gençlere tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu.
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Gençleri bi salın ya, durdurulamayız 🫡
ellerine sağlık polisin
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