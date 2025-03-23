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Ankara’da Polis, Elinde Türk Bayrağı Olan Gençlere Tazyikli Su Sıktı

Ankara’da Polis, Elinde Türk Bayrağı Olan Gençlere Tazyikli Su Sıktı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 00:06

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Ülke çapında üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı sokaklara çıktı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, protestolar büyüyerek devam etti. İstanbul'da Saraçhane protestocuların toplanma noktası olurken Ankara'da ise çeşitli bölgelerde gösteriler sürüyor. 

Ankara'da eylem sırasında polisin, Türk bayrağı taşıyan gençlere müdahale etmesi ise dikkat çekti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan ön seçimde sandık başına giden vatandaşlar, seçim sonrası yine sokaklarda tepkilerini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan ön seçimde sandık başına giden vatandaşlar, seçim sonrası yine sokaklarda tepkilerini dile getirdi.

Ankara’daki bir eylemde ise polis, Türk bayrağı tutan gençlere tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu.

Ankara’daki bir eylemde ise polis, Türk bayrağı tutan gençlere tazyikli su sıkarak müdahalede bulundu.

O anlar kameraya kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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withlove

Gençleri bi salın ya, durdurulamayız 🫡

Yigal anor

ellerine sağlık polisin

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