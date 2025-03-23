Saraçhane'den İlginç Görüntüler Gelmeye Devam Ediyor: Polis Barikatı Önünde Gaz Maskeli 'Semazen' Protestosu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden itibaren Saraçhane’de başlayan protestolar, bu sabah çıkan tutuklanma kararının ardından devam ediyor. Polis müdahaleleri sürerken, eylemler sırasında dikkat çeken anlar da yaşanıyor.

Bugün bir protestocu, polislerin önünde gaz maskesi takarak semazen gibi dönmeye başladı.