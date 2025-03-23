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Saraçhane'den İlginç Görüntüler Gelmeye Devam Ediyor: Polis Barikatı Önünde Gaz Maskeli 'Semazen' Protestosu

Saraçhane'den İlginç Görüntüler Gelmeye Devam Ediyor: Polis Barikatı Önünde Gaz Maskeli 'Semazen' Protestosu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 23:18

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden itibaren Saraçhane’de başlayan protestolar, bu sabah çıkan tutuklanma kararının ardından devam ediyor. Polis müdahaleleri sürerken, eylemler sırasında dikkat çeken anlar da yaşanıyor. 

Bugün bir protestocu, polislerin önünde gaz maskesi takarak semazen gibi dönmeye başladı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca insan CHP'nin belirlediği noktalara giderek ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy verdi.

Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca insan CHP'nin belirlediği noktalara giderek ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy verdi.

Ardından Saraçhanede toplanan vatandaşlar eylemlerine devam etti.

Polisin önünde gaz maskesi ve sikke ile semazen gibi dönerek protesto yapan bir vatandaş, eyleme katılan bir başka vatandaşın kamerasına yansıdı.

Polisin önünde gaz maskesi ve sikke ile semazen gibi dönerek protesto yapan bir vatandaş, eyleme katılan bir başka vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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