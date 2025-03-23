İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Protestolar Sürerken Bir Çift, Polis Barikatlarının Önünde Dans Etti

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi sonrası, 19 Mart sabahında gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasına tepkiler büyümeye devam ediyor. Kararın ardından CHP, seçim sürecini durdurma kararı almadı ve İmamoğlu'na destek veren seçmenler, cumhurbaşkanı adaylarını seçmek üzere sandık başına gitti.

Seçimlerin sona ermesinin ardından Saraçhane'de bir araya gelen kalabalık, protestolarını sürdürdü. Bu esnada, bir çiftin protestoya katılım şekli dikkat çekti. Video @rifatkirici isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.