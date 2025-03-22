Konya Ereğli’deki Çiftçiler Traktörleriyle Ekrem İmamoğlu’na Destek İçin Bir Araya Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana vatandaşlar ülkenin dört bir yanından desteklerini dile getiriyor. Konyalı çiftçiler de Ekrem İmamoğlu’na destek için traktörleriyle bir araya geldi. “Konya Ereğli’den tam destek. Çiftçi senin arkanda.” notuyla @user_ohjn67 adlı TikTok hesaplarından paylaşımı yaptılar.