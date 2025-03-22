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Konya Ereğli’deki Çiftçiler Traktörleriyle Ekrem İmamoğlu’na Destek İçin Bir Araya Geldi

Konya Ereğli’deki Çiftçiler Traktörleriyle Ekrem İmamoğlu’na Destek İçin Bir Araya Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.03.2025 - 11:29

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana vatandaşlar ülkenin dört bir yanından desteklerini dile getiriyor. Konyalı çiftçiler de Ekrem İmamoğlu’na destek için traktörleriyle bir araya geldi. “Konya Ereğli’den tam destek. Çiftçi senin arkanda.” notuyla @user_ohjn67 adlı TikTok hesaplarından paylaşımı yaptılar.

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Ekrem İmamoğlu’na destek sürerken, neticenin ne olacağı merakla bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu’na destek sürerken, neticenin ne olacağı merakla bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen operasyonlar sebebiyle geçtiğimiz Çarşamba günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun ifade süreci devam ediyor. İmamoğlu ve gözaltına alınan 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak' suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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