Konya Ereğli’deki Çiftçiler Traktörleriyle Ekrem İmamoğlu’na Destek İçin Bir Araya Geldi
Konya Ereğli’deki Çiftçiler Traktörleriyle Ekrem İmamoğlu’na Destek İçin Bir Araya Geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana vatandaşlar ülkenin dört bir yanından desteklerini dile getiriyor. Konyalı çiftçiler de Ekrem İmamoğlu’na destek için traktörleriyle bir araya geldi. “Konya Ereğli’den tam destek. Çiftçi senin arkanda.” notuyla @user_ohjn67 adlı TikTok hesaplarından paylaşımı yaptılar.
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Ekrem İmamoğlu’na destek sürerken, neticenin ne olacağı merakla bekleniyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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