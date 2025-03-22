Kedisini Karşısına Alıp Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni Okumaya Başlayan Kadının Laik Atak Geçirdiği Anlar
Kedisini Karşısına Alıp Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni Okumaya Başlayan Kadının Laik Atak Geçirdiği Anlar
Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından tüm sosyal mecralarda destek paylaşımları yapılmaya başladı. Vatandaşlar protesto yürüyüşlerine gittikleri anlardan kesitleri hesaplarından paylaşıyor. Bir genç kadın da annesinin evde laik atak geçirdiği anları kayda alarak @selohayo1 adlı TikTok hesabından paylaştı. Video kısa sürede etkileşimleri topladı ve yüz binlerce izlenme aldı. Gelin detaylara geçelim. 👇
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İşte o video 👇
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Ekrem İmamoğlu, 'terör' ve 'yolsuzluk' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı ve dün ifade süreçleri başladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Kedi fena kaçtı ama hahahahaha
❣💞💕🎈
Ablacım kedini bir de “sordum sarı çiçeğe” ilahisini dinlerken görseydik. Belki muhafazakar olacaktır.