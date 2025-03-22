İlk İfade İşlemi Sona Erdi: Ekrem İmamoğlu 'Terör' Soruşturmasında İfade Veriyor
İlk İfade İşlemi Sona Erdi: Ekrem İmamoğlu 'Terör' Soruşturmasında İfade Veriyor
Gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında 4 saat ifade verdi. Yaklaşık 121 sayfalık ifade tutanağına göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti. İmamoğlu, bugün kendisine açılan 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başladı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı. İmamoğlu'nun hakkında çıkacak karar merakla bekleniyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör' ve 'yolsuzluk' suçlamalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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