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İlk İfade İşlemi Sona Erdi: Ekrem İmamoğlu 'Terör' Soruşturmasında İfade Veriyor

İlk İfade İşlemi Sona Erdi: Ekrem İmamoğlu 'Terör' Soruşturmasında İfade Veriyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 09:58

Gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında 4 saat ifade verdi. Yaklaşık 121 sayfalık ifade tutanağına göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti. İmamoğlu, bugün kendisine açılan 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı. İmamoğlu'nun hakkında çıkacak karar merakla bekleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı. İmamoğlu'nun hakkında çıkacak karar merakla bekleniyor.

İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör' ve 'yolsuzluk' suçlamalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör' ve 'yolsuzluk' suçlamalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı.

İmamoğlu, dün akşam (21 Mart) yolsuzluk iddialarına ilişkin ifadesini verdi. 121 sayfalık ifade tutanağında iddiaları reddeden İmamoğlu, soruşturmanın siyasi yönüne dikkat çekti.

Hakkında 2 ayrı soruşturma başlatılan İmamoğlu, bugün kendisine açılan 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başladı.

Terör iddialarıyla ilgili gözaltına alınanların ifadelerinin eş zamanlı olarak alınacağı öğrenildi.  İmamoğlu'nun avukatları ise 'İmamoğlu’nun morali çok yüksek. Asıl ifadesini savcılığa vermek istiyor' dedi.

İfadeler sonrası İmamoğlu'nun, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edileceği açıklandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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