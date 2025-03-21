Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısına Çıkacağı Saat Belli Oldu
Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısına Çıkacağı Saat Belli Oldu
Diplomasının iptali sonrası gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İmamoğlu yarın saat 21.00'de Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
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İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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