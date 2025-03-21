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Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısına Çıkacağı Saat Belli Oldu

Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısına Çıkacağı Saat Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 17:51

Diplomasının iptali sonrası gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı saat belli oldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İmamoğlu yarın saat 21.00'de Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

57 saattir gözaltında olan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır' dedi.

İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.

İBB Eski Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökce ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman’ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 90 oldu.

PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 sıralarında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Kuzey

Hızlandırdılar imamoğlunum ifadesini son güne kadar bekleteceklerdi birşetler dönüyor ya komplr rest ciçekecekler. Yada beklenenden yüksek tepki geldiği için... Devamını Gör

Erbil Ozkaya

Yarin piyasalar kapalı tutuklama kararı çıkarsa dolar 50 olmasın diye aceleye getirdiler

seda yenikaya

Hakimin kararindan cok olayin ic yuzunu merak ettim iyice. Keske bizlere de dayanak vs bir sey gosterselerdi, yoksa bunun da bi tiyatrodan ibaret olmasi cok ... Devamını Gör

SAYGIN ADAM

GÖRÜYORSUNUZ DEGILMI ISTENDIMI HUKUK GUGUKLU SAAT GIBI NE KADAR HIZLI CALISIYOR OYSAKI UGUR MUMCU OLAYI 20 YIL ÜZERI OLDU HALA OLAY KAPALI...AKP ISTEDIMI KEN... Devamını Gör