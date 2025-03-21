56 Saattir Gözaltında: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Emniyetteki İfadesi Başladı
56 Saattir Gözaltında: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Emniyetteki İfadesi Başladı
56 saattir gözaltına olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki ifadesi başladı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı. İmamoğlu hakkında çıkacak karar merakla bekleniyor.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yolsuzluk" ve "terör" suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Zulume eziyete bak bitsin tukensin işlemediği suçları işlemiş gibi kabul etsin diye 56 saat beklettiler
Artik Emniyet ifadesini alacak belkide Mahkemeye kalmadan Komiser ömür boyu hapis versin.Mahkeme olusursa kaybedeceklerini biliyorya Iktidar Mahkeme olmadan ... Devamını Gör