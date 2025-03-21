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44 Yayınevi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçin Harekete Geçti: ''Demokrasinin Katlinin Somut Bir Örneğidir''

44 Yayınevi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçin Harekete Geçti: ''Demokrasinin Katlinin Somut Bir Örneğidir''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 15:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı. 44 yayınevinden yapılan ortak açıklamada, ''Seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı, hukukun ve demokrasinin katlinin somut bir örneğidir'' denildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.

Operasyon kapsamında, gözaltı sayısı 90'a yükseldi. 

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında iki farklı dosya bulunuyor. İmamoğlu bu dosyalardan ilkiyle ilgili olarak Mali Şube’de ifade vermeye başladı. Ekrem İmamoğlu daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifade verecek.

İBB’ye yönelik operasyonlarla ilgili 44 yayınevi ortak bir yazılı açıklama yayımladı. “Demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz!'' denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

İBB’ye yönelik operasyonlarla ilgili 44 yayınevi ortak bir yazılı açıklama yayımladı. “Demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz!'' denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasinin iptal edilmesi, aynı gece çalışma arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınması, eş zamanlı olarak Istanbul'da gösteri ve toplantı yasağı getirilmesi, yurttaşların iradesinin yok sayılmasıdır; seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı, hukukun ve demokrasinin katlinin somut bir örneğidir.

Aşağıda imzası bulunan yayınevleri olarak, demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunduğumuzu ilan ediyor, İmamoğlu şahsında halk iradesine karşı yapılmış saldırıyı kınıyoruz. 

Abaküs, Aras, Ayrıntı, A7, Balkan Sanat, Berfin, Bilim ve Gelecek, Bulut, Can Yayınları-Adil Atalay, Ceylan, Demos, Dipnot, Doğu Kitabevi, Encore, Heretik, İletişim, Kaldıraç Yayınevi, Kalkedon, Kanes, Kor, Koyu Siyah, Literatür, Mayıs, Metis, Nesin, Nika, NotaBene, Notos Kitap, Otonom, Ozan, Paloma, Pan, Sınırsız Yayın, Sol Kültür, Sözcükler, Su, Tekin, Töz, Varlık, Yar, Yazılama, Yazın, Yeni Insan, Yordam Kitap.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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