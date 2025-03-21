44 Yayınevi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçin Harekete Geçti: ''Demokrasinin Katlinin Somut Bir Örneğidir''
44 Yayınevi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İçin Harekete Geçti: ''Demokrasinin Katlinin Somut Bir Örneğidir''
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 kişi gözaltına alındı. 44 yayınevinden yapılan ortak açıklamada, ''Seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı, hukukun ve demokrasinin katlinin somut bir örneğidir'' denildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
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İBB’ye yönelik operasyonlarla ilgili 44 yayınevi ortak bir yazılı açıklama yayımladı. “Demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz!'' denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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