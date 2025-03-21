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Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a Dikkat Çeken Sözler: ''İsmail Seni Burada İstemiyorum, Sakın Gelme!''

Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a Dikkat Çeken Sözler: ''İsmail Seni Burada İstemiyorum, Sakın Gelme!''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 13:36

Tutuklu yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden gözaltında olan gazeteci İsmail Saymaz'a şakayla karışık seslendi. Özdağ, Gezi soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a 'Seni burada istemiyorum, sakın gelme!' dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Özdağ tutuklandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Özdağ tutuklandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Özdağ'dan İsmail Saymaz hakkında dikkat çeken paylaşım geldi.

Gazeteci ismail Saymaz, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Saymaz hakkında ev hapsi talep edildi. Saymaz hakkında çıkacak karar merakla bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından Ümit Özdağ, cezaevinden paylaşım yaptı. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu gelişmelerin ardından Ümit Özdağ, cezaevinden paylaşım yaptı. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'İsmail Saymaz' ı yıllardan bu yana büyük bir dikkatle izlerim. Köşeli fikirleri, tutumu olmasına rağmen haber verirken yüzde yüz nesnel ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türk basının yüz aklarından birisi olduğunu hep düşünmüşümdür.

Gezi olayları gibi büyük bir toplumsal hareketlilik döneminde olaylarla ilgili telefon görüşmeleri yaptığı için şüpheli hale gelmesini anlamak mümkün değil.

Şüpheli olan, böyle olurken telefon görüşmesi yapmaması olurdu.

Kendine, değerli eşine ve küçük bebeğe geçmiş olsun diliyorum.

Rahmetli babam Muzaffer ÖZDAĞ 1963 Mayıs'ında tutuklandığı zaman ben de İsmail'in bebeğinin yaşındaydım. Babam beraat etmiş eve dönmüştü. İsmail'de beraat edecek ve evine dönecek.

İsmail seni burada istemiyorum, sakın gelme!'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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