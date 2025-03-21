Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a Dikkat Çeken Sözler: ''İsmail Seni Burada İstemiyorum, Sakın Gelme!''
Ümit Özdağ'dan İsmail Saymaz'a Dikkat Çeken Sözler: ''İsmail Seni Burada İstemiyorum, Sakın Gelme!''
Tutuklu yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden gözaltında olan gazeteci İsmail Saymaz'a şakayla karışık seslendi. Özdağ, Gezi soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz'a 'Seni burada istemiyorum, sakın gelme!' dedi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Özdağ tutuklandı.
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Bu gelişmelerin ardından Ümit Özdağ, cezaevinden paylaşım yaptı. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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