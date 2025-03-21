Özgür Özel'den Bakanlara Jet Yanıt: "Milletin Anayasal Hakkı Olan Demokratik Tepkiye Saygı Duyacaksınız''

Önce diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yurdun dört bir yanında eylemler yapılıyor. İki gündür İmamoğlu için Saraçhane'de toplanılıyor.

CHP’nin dün yaptığı çağrıya karşılık veren on binlerce yurttaş bugün de Saraçhane'ye akın etti. Özel, “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum' demişti.