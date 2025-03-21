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Özgür Özel'den Bakanlara Jet Yanıt: "Milletin Anayasal Hakkı Olan Demokratik Tepkiye Saygı Duyacaksınız''

Özgür Özel'den Bakanlara Jet Yanıt: "Milletin Anayasal Hakkı Olan Demokratik Tepkiye Saygı Duyacaksınız''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 11:35

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı'na yanıt verdi. Özel, bakanlara 'Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir' diyerek tepki gösterdi.

Özel dün Saraçhane'de “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum' demişti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı.

Önce diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için yurdun dört bir yanında eylemler yapılıyor. İki gündür İmamoğlu için Saraçhane'de toplanılıyor. 

CHP’nin dün yaptığı çağrıya karşılık veren on binlerce yurttaş bugün de Saraçhane'ye akın etti.  Özel, “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum' demişti.

İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir" dedi.

İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir" dedi.

Özel, açıklamasında, 'Türkiye’ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi “sorumsuzlukla” suçlamış.Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim? Söylediğimiz bellidir: 'Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir'  Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir' dedi.

Adalet Bakanı Tunç, "Sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmak asla kabul edilemez" demişti.

Adalet Bakanı Tunç, "Sokak çağrıları yaparak soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmak asla kabul edilemez" demişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 'Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.” Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır' diye konuşmuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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