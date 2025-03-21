Ekrem İmamoğlu'nun Babası Sessizliğini Bozdu: ''İftira Atanlara Artık Müslüman da Diyemiyorum''

''Ben 1960 ihtilâlini ilkokulda yaşadım. 1980 ihtilâlini yaşadım. Bir sürü darbe girişimleri de oldu. Ben böyle bir şey görmedim. 1960 ihtilâlinde ilkokul talebesiyken, bizi bağırttılar 'Olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu?' şarkılarını söylettiler. Halâ kınıyorum. Şimdi, iyi niyet-kötü niyet bilmem 'Ben dedim oldu' deyip Ahmet'i alın, Mehmet'i alın diyor. Niçin?

Allah'tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok. Allah'a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer.'