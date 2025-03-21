Ekrem İmamoğlu'nun Babası Sessizliğini Bozdu: ''İftira Atanlara Artık Müslüman da Diyemiyorum''
Ekrem İmamoğlu'nun Babası Sessizliğini Bozdu: ''İftira Atanlara Artık Müslüman da Diyemiyorum''
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu sessizliğini bozdu.
Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Hasan İmamoğlu, 'Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok. İftira atanlara artık Müslüman da diyemiyorum' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aile şirketine el konulmasına ilişkin konuşan Hasan İmamoğlu, "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok" dedi.
''Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular? Rejim değiştirmek için neler yapılıyor'' diyen Hasan İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın