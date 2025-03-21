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Ekrem İmamoğlu'nun Babası Sessizliğini Bozdu: ''İftira Atanlara Artık Müslüman da Diyemiyorum''

Ekrem İmamoğlu'nun Babası Sessizliğini Bozdu: ''İftira Atanlara Artık Müslüman da Diyemiyorum''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.03.2025 - 10:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu sessizliğini bozdu. 

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Hasan İmamoğlu, 'Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok. İftira atanlara artık Müslüman da diyemiyorum' dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde eviden polisler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltındayken iki kez sağlık kontrolüne götürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilecek karar merakla bekleniyor. 

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptı. Hasan İmamoğlu, sessizliğini Sözcü'den Saygı Öztürk'e bozdu.

Aile şirketine el konulmasına ilişkin konuşan Hasan İmamoğlu, "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok" dedi.

Aile şirketine el konulmasına ilişkin konuşan Hasan İmamoğlu, "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğim hiçbir şey yok" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Hasan İmamoğlu, yabancılarla pek ortaklık yapmadığına dikkat çekti. Mehmet Cengiz'in eskiden samimi arkadaşı olduğunu, aşağı yukarı aynı tarihlerde ticaret hayatına girdiklerini söyleyen İmamoğlu, 'Malum nedenlerden uzun süredir aramazdı. Şimdi ben diyorum, böyle bir şey olursa Mehmet'e bakın onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona 'Yürü kulum' dedi benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden de çıktım. Allah'a şükür bundan da çıkacağım,' dedi.

''Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular? Rejim değiştirmek için neler yapılıyor'' diyen Hasan İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

''Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular? Rejim değiştirmek için neler yapılıyor'' diyen Hasan İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

''Ben 1960 ihtilâlini ilkokulda yaşadım. 1980 ihtilâlini yaşadım. Bir sürü darbe girişimleri de oldu. Ben böyle bir şey görmedim. 1960 ihtilâlinde ilkokul talebesiyken, bizi bağırttılar 'Olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu?'  şarkılarını söylettiler. Halâ kınıyorum. Şimdi, iyi niyet-kötü niyet bilmem 'Ben dedim oldu' deyip Ahmet'i alın, Mehmet'i alın diyor. Niçin?

Allah'tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok. Allah'a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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