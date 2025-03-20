Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'nun Yerine Vekaleten Gelen İsim Belli Oldu
Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'nun Yerine Vekaleten Gelen İsim Belli Oldu
Önce diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten gelen isim belli oldu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevine CHP'li Nuri Aslan getirildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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