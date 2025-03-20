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Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'nun Yerine Vekaleten Gelen İsim Belli Oldu

Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'nun Yerine Vekaleten Gelen İsim Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.03.2025 - 17:18

Önce diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten gelen isim belli oldu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, dün polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevine CHP'li Nuri Aslan getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevine CHP'li Nuri Aslan getirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün (19 Mart Çarşamba) el yazısıyla hazırlanan 'vekalet' yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi.

İmamoğlu'nun yazısında, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir' ifadelerine yer verildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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