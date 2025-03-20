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Gözaltına Alınan Murat Ongun'un Mal Varlıklarına El Konuldu

Gözaltına Alınan Murat Ongun'un Mal Varlıklarına El Konuldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.03.2025 - 16:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'nin haberine göre, dün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. İmamoğlu'nun ardından Murat ongun hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Detaylar geliyor...

İBB'ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

İBB'ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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