Gözaltına Alınan Murat Ongun'un Mal Varlıklarına El Konuldu
Gözaltına Alınan Murat Ongun'un Mal Varlıklarına El Konuldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
Ekol TV'nin haberine göre, dün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte danışmanı ve İBB iştiraki Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun gözaltına alındı.
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İBB'ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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