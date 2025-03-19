İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Son Durumunu Açıkladı
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Son Durumunu Açıkladı
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun son durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Kaboğlu, “Sayın İmamoğlu’nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor. Hepinize ve bütün topluma selamları var” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı.
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İstanbul Barosu avukatları, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Vatan Emniyet önüne geldi.
İmamoğlu'nun son durumu hakkında bilgi veren Kaboğlu, "Sayın İmamoğlu'nun morali çok yüksek. Kendini çok daha güçlenmiş hissediyor. Hepinize ve bütün topluma selamları var" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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