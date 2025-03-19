İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Son Durumunu Açıkladı

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, içeri girerek İmamoğlu ile görüştü.

Kaboğlu, 'Anayasamız herkes için, bütün kamu kurumları için bağlayıcıdır. Anayasanın hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Bir kişi nasıl gözaltına alınır, nasıl tutuklanır hepsi anayasada vardır ve belirlenmiştir. Keşke bu şekilde büyük bir anayasa dışı operasyon karşısında bulunmasaydık' dedi.