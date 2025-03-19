İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı! Yeni Akit: ''Sıra Mansur'da'' Dedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı! Yeni Akit: ''Sıra Mansur'da'' Dedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Yeni Akit, İmamoğlu'ndan sonra sıranın ABB Başkanı Mansur Yavaş'a geldiğini yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Akit'in internet sitesinde yayımlanan "Dosyası hazır, sıra Mansur'da!" başlığıyla yayımlanan haber dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın