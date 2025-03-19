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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı! Yeni Akit: ''Sıra Mansur'da'' Dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı! Yeni Akit: ''Sıra Mansur'da'' Dedi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 19:18

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Yeni Akit, İmamoğlu'ndan sonra sıranın ABB Başkanı Mansur Yavaş'a geldiğini yazdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeni Akit'in internet sitesinde yayımlanan "Dosyası hazır, sıra Mansur'da!" başlığıyla yayımlanan haber dikkat çekti.

Yeni Akit'in internet sitesinde yayımlanan "Dosyası hazır, sıra Mansur'da!" başlığıyla yayımlanan haber dikkat çekti.

Haberde, 'CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 100’den fazla şüphelinin 'suç örgütü kurma', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alınması, gözleri diğer CHP'li belediyelere çevirdi. 

Akit, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında da çok önemli iddialar içeren soruşturma dosyaları bulunduğu bilgilerine ulaştı' denildi.

Gazete ayrıca gazeteci Mustafa Balbay'a ait 'Sıra Mansur Yavaş’ta. Mansur Yavaş dosyaları hazır' sözlerine yer verdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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