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Deniz Baykal’ın Kızı Aslı Baykal’dan Dikkat Çeken Açıklama: "Çok Yararına ve Temiz Siyaset İçin Büyük Adımlar"

Deniz Baykal’ın Kızı Aslı Baykal’dan Dikkat Çeken Açıklama: "Çok Yararına ve Temiz Siyaset İçin Büyük Adımlar"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 17:21

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, dün diploması iptal edilen bugün de gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Baykal, İBB'ye yönelik soruşturmalar hakkında 'Ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar' dedi.

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Hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal, "Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal, "Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için" dedi.

Aslı Baykal paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: 

''Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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