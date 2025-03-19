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''İlaçları Verilmedi'' İddiası Ortalığı Karıştırdı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama Geldi

''İlaçları Verilmedi'' İddiası Ortalığı Karıştırdı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 18:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği iddia edildi. İddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde polis tarafından evinden gözaltına alındı.

İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği iddia edildi.

İddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ilaçların verilmediği iddiası yalanladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 'Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır.'Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır' denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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