Sanatçı Ercan Saatçi'nin Neden Gözaltına Alındığı Belli Oldu: 3 İhale Detayı Dikkat Çekti

Sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan isimler arasında Ercan Saatçi de gözaltına alındı. Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre kendisinin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı iddia edildi.