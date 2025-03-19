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Sanatçı Ercan Saatçi'nin Neden Gözaltına Alındığı Belli Oldu: 3 İhale Detayı Dikkat Çekti

Sanatçı Ercan Saatçi'nin Neden Gözaltına Alındığı Belli Oldu: 3 İhale Detayı Dikkat Çekti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 17:58

Sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan isimler arasında Ercan Saatçi de gözaltına alındı. Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre kendisinin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı iddia edildi.

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Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimlerden biri de ünlü sanatçı Ercan Saatçi oldu.

Gözaltı kararı verilen isimlerden biri de ünlü sanatçı Ercan Saatçi oldu.

Ercan Saatçi'nin neden gözaltına alındığı belli oldu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre kendisinin ortağı olduğu Bahçeşehir merkezli Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı iddia edildi.

Ercan Saatçi'nin ortağı olduğu şirketin İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'den aldığı ihaleler şunlardı:

Ercan Saatçi'nin ortağı olduğu şirketin İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'den aldığı ihaleler şunlardı:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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