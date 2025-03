Mansur Yavaş Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı: ''Şu An İstanbul Yolundayım''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından on binler Saraçhane'ye akın etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz' dedi.