Mansur Yavaş Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı: ''Şu An İstanbul Yolundayım''
Mansur Yavaş Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı: ''Şu An İstanbul Yolundayım''
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından on binler Saraçhane'ye akın etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz' dedi.
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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yapmıştı.
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Saraçhane'de düzenlenen eyleme katılamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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