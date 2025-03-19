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Mansur Yavaş Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı: ''Şu An İstanbul Yolundayım''

Mansur Yavaş Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı: ''Şu An İstanbul Yolundayım''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.03.2025 - 22:25

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından on binler Saraçhane'ye akın etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz' dedi.

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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yapmıştı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Merkezi, CHP'nin il ve ilçe başkanlıkları, Vatan Emniyet, İstanbul  Üniversitesi önünde toplanmaların yanında İBB'nin bulunduğu Saraçhane'ye akın etti.

Saraçhane'de düzenlenen eyleme katılamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Saraçhane'de düzenlenen eyleme katılamayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

'Kutadgu Bilig’de der ki: Ülkeyi korumak için güçlü bir ordu, güçlü bir ordu için zengin bir halk, zengin bir halk için ise adalet gerekir. Hz. Ali de der ki: Devletin dini adalettir. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla dimdik ayaktadır.Şu an İstanbul yolundayım ancak tüm yüreğimle Ekrem Başkanımızın yanında Saraçhane'de duran on binlerle birlikteyim. Adaleti er ya da geç tecelli ettirmek için mücadelemize devam edeceğiz.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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