İstanbul Barosu Yönetimi Görevden Alındı: İbrahim Kaboğlu ve Yönetimi Görevden Uzaklaştırıldı
İstanbul Barosu Yönetimi Görevden Alındı: İbrahim Kaboğlu ve Yönetimi Görevden Uzaklaştırıldı
'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak' suçlamasıyla İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesi hakkında açılan davanın 2. duruşması bugün görüldü. Davada karar çıktı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetimi görevden alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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