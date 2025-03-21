Olağanüstü Kurultay Nedir? CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?
Olağanüstü Kurultay Nedir? CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan 2025 tarihinde Olağanüstü Kurultay gerçekleştireceklerini duyurdu. Özel’in bu açıklamasının ardından vatandaşlar olağanüstü kurultay kararının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Olağanüstü Kurultay Nedir? CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?
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Olağanüstü Kurultay Nedir?
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CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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