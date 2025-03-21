Olağanüstü Kurultay Nedir? CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?

Siyasi partiler, kitle örgütleri, benzeri kurum veya organizasyonlar acil durum ve özel gündemle normal durumun dışında bir araya toplanması olağan kurultay olarak tanımlanıyor.

Normalde partiler, tüzüklerinde belirtilen sürelerde olağan kurultay gerçekleştirir. Ancak partinin yönetimi, politikası veya liderliğiyle ilgili kritik bir durum ortaya çıkarsa, olağanüstü kurultay gündeme gelebilir.

Bu kurultayın toplanma yolları şöyle sıralanabilir: