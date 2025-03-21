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Olağanüstü Kurultay Nedir? CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?

Olağanüstü Kurultay Nedir? CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 18:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan 2025 tarihinde Olağanüstü Kurultay gerçekleştireceklerini duyurdu. Özel’in bu açıklamasının ardından vatandaşlar olağanüstü kurultay kararının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Olağanüstü Kurultay Nedir? CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?

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Olağanüstü Kurultay Nedir?

Olağanüstü Kurultay Nedir?

Siyasi partiler, kitle örgütleri, benzeri kurum veya organizasyonlar acil durum ve özel gündemle normal durumun dışında bir araya toplanması olağan kurultay olarak tanımlanıyor.

Normalde partiler, tüzüklerinde belirtilen sürelerde olağan kurultay gerçekleştirir. Ancak partinin yönetimi, politikası veya liderliğiyle ilgili kritik bir durum ortaya çıkarsa, olağanüstü kurultay gündeme gelebilir.

Bu kurultayın toplanma yolları şöyle sıralanabilir:

  • Parti yönetiminin (Merkez Yürütme Kurulu veya Parti Meclisi gibi) kararıyla: Parti yönetimi, önemli bir gelişme olduğunda veya partide değişim gerektiğinde olağanüstü kurultay kararı alabilir.

  • Delegelerin belli bir oranının talebiyle: Parti tüzüğünde belirlenen bir delege oranı (örneğin %20 ya da %30) olağanüstü kurultay talep ederse, parti yönetimi bu çağrıya uymak zorunda kalabilir. Eğer yönetim direnir ve toplamazsa, hukuki süreçler devreye girebilir.

  • Liderin istifası veya vefatı durumunda: Genel başkanın istifası gibi olağan dışı bir durumda, yeni liderin seçilmesi için olağanüstü kurultay toplanır.

CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?

CHP’nin Olağanüstü Kurultay Kararı Ne Anlama Geliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP kayyum riskiyle karşı karşıya kaldı. Özel, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay gerçekleştireceklerini bildirdi. CHP Lideri yaptığı açıklamada 'Bu başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak ön seçimi engellemeye çalışacaklardı' dedi.

Olağanüstü Kurultay kararıyla birlikte CHP'ye kayyum atanması ihtimali işlevsiz kaldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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