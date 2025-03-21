CHP Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı: Tarih 6 Nisan Olarak Açıklandı
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı: Tarih 6 Nisan Olarak Açıklandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiliye dayanarak tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi ilan ederiz.”
Özel, 'Bu başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak ön seçimi engellemeye çalışacaklardı' ifadelerini kullandı.
Kurultay tarihi 6 Nisan 2025 olarak açıklandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.
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"Bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak ön seçimi engellemeye çalışacaklardı."
Özgür Özel: "Kurultayda adayım"
CHP'nin olağanüstü kurultay kararı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.
Özel'in açıklamaları şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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