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CHP Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı: Tarih 6 Nisan Olarak Açıklandı

CHP Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı: Tarih 6 Nisan Olarak Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 16:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiliye dayanarak tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi ilan ederiz.”

Özel, 'Bu başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak ön seçimi engellemeye çalışacaklardı' ifadelerini kullandı.

Kurultay tarihi 6 Nisan 2025 olarak açıklandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu.

CHP lideri Özel, kurultay tarihini 6 Nisan olarak açıkladı. Açıklamalarda bulunan Özel, 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atayarak pazar günkü seçimlere engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak 15 gün sonrasına, 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı aldığımızı partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz' ifadelerini kullandı.

"Bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak ön seçimi engellemeye çalışacaklardı."

"Bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak ön seçimi engellemeye çalışacaklardı."

'6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP'nin delegeleri olağanüstü kurultay sandığının başına geçip ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışanlara inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir.

6 nisan günü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye, CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim.

Bu başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak ön seçimi engellemeye çalışacaklardı.'

Özgür Özel: "Kurultayda adayım"

Özgür Özel: "Kurultayda adayım"

'Bir adayın çıkabileceği bir formatta kurultayımızı yineliyoruz. Bir iddia ortaya koyacak arkadaşımız olursa tüm demokratik yollar açıktır. Biz hazırız. Ben kurultayda adayım, arkadaşlarım adaydır. Biz delegenin bize verdiği görevi yere bırakmadan, sakatlatmadan, kirli kayyumların eline bırakmadan Atatürk'ün partisine kayyum atatmadan yolumuza devam ediyoruz.'

'Kurultayda başka bir aday olacak mı?'

'Olağanüstü kurultaylarda aday çıkmasının önünde hiçbir engel yoktur. Tüm CHP'liler aday olabilirler. Orada bir demokratik yarış yapılacak. Hakim gözetiminde yapılacak bir seçimde isteyen herkes aday olabilir. Biz CHP'nin bugün yaşadığı atmosferi görüyoruz, partililerimizin de, delegelerimizin de çok uzun süredir bize telkini 'Yap bir olağanüstü kurultay görsünler şaibe mi var, yoksa CHP'de birlik beraberlik mi var' diyorlardı. Bu talebe de cevap vermiş oluyoruz.'

CHP'nin olağanüstü kurultay kararı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.

CHP'nin olağanüstü kurultay kararı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.

Özel'in açıklamaları şöyle oldu 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Emrah Dost

bütün büyü bozuldu ya oturun kendi içinizdeki dedeci pardon Erdoğan'cı olanları ayıklayın bütün itirafcılar kendi içinizden beykoz ortada iş insanları ortada... Devamını Gör

Sercan Ersöz

Erken davrandınız ya

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