CHP Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı: Tarih 6 Nisan Olarak Açıklandı

'6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP'nin delegeleri olağanüstü kurultay sandığının başına geçip ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışanlara inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir.

6 nisan günü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye, CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim.

Bu başvurumuzu yapmasaydık, bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak ön seçimi engellemeye çalışacaklardı.'