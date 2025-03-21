Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Haddini Bilsin" Çıkışı

Adalet Bakanı'nın açıklamaları şöyle:

“7 kişi hakkında teröre iştirak halinde yardım suçundan soruşturma başlatılmıştı. Aralarında İBB Başkanı da bulunuyor. Örgütlü suçlar bürosunun yaptığı soruşturmada 100 kişi hakkında rüşvet, nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verilmişti. 106 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. 90 kişinin işlemleri devam ediyor emniyette, 16 kişi firar durumunda. Adliyeye getirilecekler. Örgütlü suçlar ve terör suçu olduğu için 4 günlük azami gözaltı süresi var. Sayın Özel’in bu şekilde bir ifade kullanması ve soruşturma başladığından bu yana CHP’nin izlediği yol yol değil. Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar ifadesini reddediyoruz. Devletin yargı makamı suç örgütleriyle mücadele eder. Bu ifadeleri reddediyoruz. Sokak çağrısı kesinlikle doğru yol değil. Adli soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma içinde iddia, delil, savunmalar nelerdir bir bilginiz var mı? Yok. Ama topyekun adli soruşturmayı etkilemeye yönelik ifadeler hukuk devletiyle bağdaşmaz. O dosya açılacak. İddianame düzenlenirse tüm delilleriyle beraber kamuoyu tarafından öğrenilecek. Herkesin sağ duyulu davranması lazım.”