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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Haddini Bilsin" Çıkışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Haddini Bilsin" Çıkışı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 18:25

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısına dair açıklamalarda bulundu. Tunç, Özel'e işaret ederek 'Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar cümlesini hadsizlik olarak nitelendiriyorum. Haddini bilsin' dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve Özgür Özel'in sokak çağrısına dair konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve Özgür Özel'in sokak çağrısına dair konuştu.

Adalet Bakanı'nın açıklamaları şöyle:

“7 kişi hakkında teröre iştirak halinde yardım suçundan soruşturma başlatılmıştı. Aralarında İBB Başkanı da bulunuyor. Örgütlü suçlar bürosunun yaptığı soruşturmada 100 kişi hakkında rüşvet, nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verilmişti. 106 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. 90 kişinin işlemleri devam ediyor emniyette, 16 kişi firar durumunda. Adliyeye getirilecekler. Örgütlü suçlar ve terör suçu olduğu için 4 günlük azami gözaltı süresi var. Sayın Özel’in bu şekilde bir ifade kullanması ve soruşturma başladığından bu yana CHP’nin izlediği yol yol değil. Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar ifadesini reddediyoruz. Devletin yargı makamı suç örgütleriyle mücadele eder. Bu ifadeleri reddediyoruz. Sokak çağrısı kesinlikle doğru yol değil. Adli soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma içinde iddia, delil, savunmalar nelerdir bir bilginiz var mı? Yok. Ama topyekun adli soruşturmayı etkilemeye yönelik ifadeler hukuk devletiyle bağdaşmaz. O dosya açılacak. İddianame düzenlenirse tüm delilleriyle beraber kamuoyu tarafından öğrenilecek. Herkesin sağ duyulu davranması lazım.”

Tunç, Özel'e "Haddi bilsin" çıkışında bulundu 👇

Tunç, Özel'e "Haddi bilsin" çıkışında bulundu 👇

“Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar cümlesini hadsizlik olarak nitelendiriyorum. Haddini bilsin. Devleti burada milleten aldığı yetkiyle yönetenler var. Bir düzen içerisinde görev yürütülüyor. Bu ifadeleri kullanırsanız hadsizlik yapmış olursunuz. Genel Başkan gibi davranmaya davet ediyorum.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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