Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Haddini Bilsin" Çıkışı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Haddini Bilsin" Çıkışı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısına dair açıklamalarda bulundu. Tunç, Özel'e işaret ederek 'Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar cümlesini hadsizlik olarak nitelendiriyorum. Haddini bilsin' dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve Özgür Özel'in sokak çağrısına dair konuştu.
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Tunç, Özel'e "Haddi bilsin" çıkışında bulundu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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