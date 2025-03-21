Ankara Valiliği’nden ODTÜ Kararı: Otobüs ve Metro Durakları Kapatılacak
Ankara Valiliği’nden ODTÜ Kararı: Otobüs ve Metro Durakları Kapatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler ülke genelinde giderek büyüyor. Üç gündür gözaltında bulunan İmamoğlu'na destek için vatandaşlar dört bir yanda sokaklara çıktı. Ankara'da eylemlerin adresi ODTÜ oldu. ODTÜ'de öğrenciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşırken bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeniden sokak çağrısı geldi. Eylemlere katılımın bugün artması beklenirken İstanbul Valiliği'nin Saraçhane'ye giden yolları kapatmasının ardından bir karar da Ankara Valiliği'nden geldi. Valilik ODTÜ metro ve otobüs duraklarında yolcu iniş-binişleri durdurma kararı aldı.
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Ankara Valiliği ODTÜ metro ve duraklarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
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EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi X hesabından yapılan paylaşım şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Ankara valisi mi eziyet valisi mi belli degil ☹️
bu ne korku be kardeşim
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