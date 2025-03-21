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Ankara Valiliği’nden ODTÜ Kararı: Otobüs ve Metro Durakları Kapatılacak

Ankara Valiliği’nden ODTÜ Kararı: Otobüs ve Metro Durakları Kapatılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.03.2025 - 18:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler ülke genelinde giderek büyüyor. Üç gündür gözaltında bulunan İmamoğlu'na destek için vatandaşlar dört bir yanda sokaklara çıktı. Ankara'da eylemlerin adresi ODTÜ oldu. ODTÜ'de öğrenciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşırken bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeniden sokak çağrısı geldi. Eylemlere katılımın bugün artması beklenirken İstanbul Valiliği'nin Saraçhane'ye giden yolları kapatmasının ardından bir karar da Ankara Valiliği'nden geldi. Valilik ODTÜ metro ve otobüs duraklarında yolcu iniş-binişleri durdurma kararı aldı.

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Ankara Valiliği ODTÜ metro ve duraklarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Ankara Valiliği ODTÜ metro ve duraklarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararı protesto ediliyor. ODTÜ’de protesto eden öğrenciler 20 Mart Perşembe akşamı polisin sert müdahelesiyle karşılaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara sokak çağrısı yaptı. Bu nedenle eylemlere katılımın bu akşam daha yoğun olması beklenirken şehirlerde valilikler birtakım kararlar aldı. İstanbul’da Saraçhane’ye giden yollar kapatılırken Ankara Valiliği ise ODTÜ metro ve duraklarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi X hesabından yapılan paylaşım şöyle:
twitter.com

'Değerli vatandaşlarımız,

Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince;

•Saat 18.00’den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ Çıkışı Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak,

•Saat 19.00’dan itibaren Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak,

•Saat 18.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek,

•Saat 18.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır.

Vatandaşlarımıza duyurulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Cindirella Man

Ankara valisi mi eziyet valisi mi belli degil ☹️

Emre Keskin

bu ne korku be kardeşim

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