Ankara Valiliği’nden ODTÜ Kararı: Otobüs ve Metro Durakları Kapatılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararı protesto ediliyor. ODTÜ’de protesto eden öğrenciler 20 Mart Perşembe akşamı polisin sert müdahelesiyle karşılaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara sokak çağrısı yaptı. Bu nedenle eylemlere katılımın bu akşam daha yoğun olması beklenirken şehirlerde valilikler birtakım kararlar aldı. İstanbul’da Saraçhane’ye giden yollar kapatılırken Ankara Valiliği ise ODTÜ metro ve duraklarını geçici olarak kapatma kararı aldı.