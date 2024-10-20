İbrahim Kaboğlu Kimdir? Eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu Yeni İstanbul Baro Başkanı Oldu!

İbrahim Kaboğlu, 2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığı'ndaki görevine başladı. Bu görevdeyken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.