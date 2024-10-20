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İbrahim Kaboğlu Kimdir? Eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu Yeni İstanbul Baro Başkanı Oldu!

İbrahim Kaboğlu Kimdir? Eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu Yeni İstanbul Baro Başkanı Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 18:25

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı eski CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu olmasının ardından Kaboğlu'nun kariyeri ve yaşı merak konusu oldu. Peki İbrahim Kaboğlu kimdir?

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İbrahim Kaboğlu Kimdir?

İbrahim Kaboğlu Kimdir?

İbrahim Kaboğlu, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı.1987'de doçent olan Kaboğlu, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör oldu.

İbrahim Kaboğlu'nun Meslek Hayatı

İbrahim Kaboğlu'nun Meslek Hayatı

İbrahim Kaboğlu, 2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığı'ndaki görevine başladı. Bu görevdeyken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.

Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevindeyken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi.

Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevindeyken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi.

2007 yılından beri Birgün'de yazmakta olan Kaboğlu, 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı ancak yeniden aday gösterilmedi.

2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d’Honneur madalyası verildi.

2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d’Honneur madalyası verildi.

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