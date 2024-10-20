İbrahim Kaboğlu Kimdir? Eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu Yeni İstanbul Baro Başkanı Oldu!
İbrahim Kaboğlu Kimdir? Eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu Yeni İstanbul Baro Başkanı Oldu!
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İbrahim Kaboğlu Kimdir?
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İbrahim Kaboğlu'nun Meslek Hayatı
Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevindeyken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi.
2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d’Honneur madalyası verildi.
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