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Özgür Özel Tüm Türkiye’yi Sokaklara Davet Etti: “Bu Akşam 81 İlde”

Özgür Özel Tüm Türkiye’yi Sokaklara Davet Etti: “Bu Akşam 81 İlde”

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.03.2025 - 12:28

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması kararını protesto etmek için dün akşam yaptığı sokağa çıkma çağrısını bu deda tüm Türkiye için yaptı. Özel açıklamasında “Bu akşam 81 ilde il başkanlarımızın, 21 ilde il belediye başkanlarımızın, 14 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beylikdüzü Belediyesi'nde yaptığı açıklamalar şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beylikdüzü Belediyesi'nde yaptığı açıklamalar şu şekilde:

'Dün akşam yaptığım çağrıyı bugün tekrar ediyorum. Sesimi duyan herkes, Ekrem Başkanı seven herkes, Murat Başkanı seven herkes, demokrasiyi seven, ülkesini seven herkesi bu akşam 81 ilde il başkanlarımızın, 21 ilde il belediye başkanlarımızın, 14 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum.

Tek uyarım var. Her türlü tepki haktır. Sakın ha sakın, ne kadar tahrik edilseniz de bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne de bazı yanımızda olan, içimizde olan ama devlet tarafından ya da bir takım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için, devletin içine sızmış bir takım yapıların ya da kötü niyetli algı operatörlerinin yapacağı işlere bizzat siz engel olun. Polise saldırmak değil, elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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