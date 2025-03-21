Özgür Özel Tüm Türkiye’yi Sokaklara Davet Etti: “Bu Akşam 81 İlde”
Özgür Özel Tüm Türkiye’yi Sokaklara Davet Etti: “Bu Akşam 81 İlde”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması kararını protesto etmek için dün akşam yaptığı sokağa çıkma çağrısını bu deda tüm Türkiye için yaptı. Özel açıklamasında “Bu akşam 81 ilde il başkanlarımızın, 21 ilde il belediye başkanlarımızın, 14 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum” dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beylikdüzü Belediyesi'nde yaptığı açıklamalar şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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