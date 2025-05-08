Silivri Cezaevi'nde Tutuklu Bulunan Ümit Özdağ Hastaneye Götürüldü
Bugün duruşması olan Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu isimlerden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hastaneye sevk edildiği ve bu nedenle de duruşmasına katılamadığı belirtildi.
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Gazeteci Müyesser Yıldız, Ümit Özdağ'ın hastaneye götürüldüğü için hakim karşısına çıkmadığını ve davasının 8 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.
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Ekol TV'de Ümit Özdağ'ın durumu hakkında son bilgiler verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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