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Silivri Cezaevi'nde Tutuklu Bulunan Ümit Özdağ Hastaneye Götürüldü

Silivri Cezaevi'nde Tutuklu Bulunan Ümit Özdağ Hastaneye Götürüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2025 - 13:13 Son Güncelleme: 08.05.2025 - 13:32

Bugün duruşması olan Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu isimlerden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hastaneye sevk edildiği ve bu nedenle de duruşmasına katılamadığı belirtildi.

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Gazeteci Müyesser Yıldız, Ümit Özdağ'ın hastaneye götürüldüğü için hakim karşısına çıkmadığını ve davasının 8 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

Gazeteci Müyesser Yıldız, Ümit Özdağ'ın hastaneye götürüldüğü için hakim karşısına çıkmadığını ve davasının 8 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

“Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınıp halkı kin ve düşmanlık suçlamasından tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Ümit Özdağ'ın bugün de HDP'nin yaptığı hakaret ve Libya'daki MİT mensuplarını ifşa suçlamalarıyla hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak Özdağ'ın hastaneye sevk edildiği için duruşmaya katılamayacağı bildirildi. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada HDP'nin davaya katılım talebi kabul edilirken Mahkeme Başkanı, hastaneye kaldırıldığı için Özdağ'la SEGBİS bağlantısı yapılamadığını söyledi. Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.”

Ekol TV'de Ümit Özdağ'ın durumu hakkında son bilgiler verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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