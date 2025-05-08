8 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Yolsuzluk suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.
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Papa Francesco'nun ölümü sonrası 267'nci papa için yarış bugün de devam etti.
AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a ilginç bir öneride bulundu.
Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı kapatılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, karara tepki olarak profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını koyuyordu.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı bugün Türkiye’den erişime kapandı.
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Son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya kısa bir mola geliyor. Bahar yerini kışa ve yağışlı havaya bırakıyor.
Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un savunma sanayiinde ortaklık kurduğunu, bu nedenle de Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını iddia etti. Altaylı'nın iddiasına Aziz Yıldırım'dan sert yanıt geldi.
Günümüzde estetik operasyonlar oldukça yaygınlaştı. Eskiden sadece belirli bir kesim tarafından tercih edilen bu operasyonlar, artık toplumun geniş kesimlerine yayılmış durumda. Estetik operasyonlar, kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan, özgüvenini artıran ve yaşam kalitesini yükselten bir yol olarak görülüyor.
Bir marka iş birliği sebebiyle imaj değişikliğine gidip sakalları kesen ve yalnızca bıyık bırakan Sinan Akçıl, muhabirlerle sohbet ederken akıllara ziyan bir benzetmede bulundu.
Geçtiğimiz Ocak ayında, arkadaşları ile gittiği bir pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, günler süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. İlk duruşmanın ardından 8 Mayıs'a ertelenen davanın ikinci duruşması da görüldü. Bazı gelişmelerin yaşandığı dava 20 Haziran'a ertelendi.
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Yurtdışında ev alma modasına uyan Ezgi Mola, Barcelona’da hayalini kurduğu evi alarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak ne yazık ki bu hayal kısa sürede tatsız bir sürprize dönüştü. Her zenginin korkulu rüyası gerçek oldu.
25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan futbol dünyasını efsane ismi Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin @sokakkedisi.tv adlı Instagram hesabına verdiği röportaj gündemde. Gurbetçi adam, Almanya’da ailesiyle bir kez olsun restorana gidemediğini, yalnızca evde makarna yiyebildiklerini iddia etmişti.
Türkiye yeni bir istismar haberiyle sarsılıyor. Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Mersin'deki bir müzik kursunda yaşanan istismarda kurs öğretmeni Sekan Güneş'in 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.
Geçen sene bu zamanlar, Kenan Doğulu'nun doğum gününde dudak dudağa basılan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü birinci yılını geçtiğimiz saatlerde doldurdu.
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Show TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Mustafa karakterlerine hayat veren Ceren Karakoç ile Emrah Altıntoprak, Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu.
John Wick geri dönüyor ama bu kez başka bir adam olarak. Yönetmen Chad Stahelski, serinin beşinci filmiyle birlikte klasik John Wick hikayesini rafa kaldırdıklarını resmen açıkladı.
One Direction’ın eski yıldızı Liam Payne’in trajik ölümünün ardından geriye kalan 24.3 milyon sterlinlik serveti için yasal süreç tamamlandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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