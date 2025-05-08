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8 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

8 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.05.2025 - 20:09

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Yolsuzluk suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Yolsuzluk suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

Papa Francesco'nun ölümü sonrası 267'nci papa için yarış bugün de devam etti.

Papa Francesco'nun ölümü sonrası 267'nci papa için yarış bugün de devam etti.

Vatikan'da bacadan beyaz duman verildi. Böylelikle yeni papanın seçildiği anlaşıldı.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a ilginç bir öneride bulundu.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a ilginç bir öneride bulundu.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Güneş, dövize yönelimin engellenmesi için “Halkın döviz alması yasaklansın, yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin” dedi.

Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı kapatılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, karara tepki olarak profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını koyuyordu.

Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı kapatılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, karara tepki olarak profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını koyuyordu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’in de Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı nedeniyle kısıtlandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı bugün Türkiye’den erişime kapandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı bugün Türkiye’den erişime kapandı.

Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden Özgür Özel, İmamoğlu’nun paylaşımlarını “imamoglu_int” isimli hesap üzerinden yapacağını duyurdu.

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Son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya kısa bir mola geliyor. Bahar yerini kışa ve yağışlı havaya bırakıyor.

Son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve güneşli havaya kısa bir mola geliyor. Bahar yerini kışa ve yağışlı havaya bırakıyor.

Yurt genelinde hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacağı duyuruldu.

Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un savunma sanayiinde ortaklık kurduğunu, bu nedenle de Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını iddia etti. Altaylı'nın iddiasına Aziz Yıldırım'dan sert yanıt geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un savunma sanayiinde ortaklık kurduğunu, bu nedenle de Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını iddia etti. Altaylı'nın iddiasına Aziz Yıldırım'dan sert yanıt geldi.

Son günlerde Aziz Yıldırım'ın yeniden adap olup olmayacağı merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı.

Günümüzde estetik operasyonlar oldukça yaygınlaştı. Eskiden sadece belirli bir kesim tarafından tercih edilen bu operasyonlar, artık toplumun geniş kesimlerine yayılmış durumda. Estetik operasyonlar, kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan, özgüvenini artıran ve yaşam kalitesini yükselten bir yol olarak görülüyor.

Günümüzde estetik operasyonlar oldukça yaygınlaştı. Eskiden sadece belirli bir kesim tarafından tercih edilen bu operasyonlar, artık toplumun geniş kesimlerine yayılmış durumda. Estetik operasyonlar, kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan, özgüvenini artıran ve yaşam kalitesini yükselten bir yol olarak görülüyor.

Bir kadın, çok istediği burun estetiğini yaptırma sürecini paylaştı. 6 hafta gibi bir sürede iyileşen burnunun son halini de paylaşan kadının videosu viral oldu.

Bir marka iş birliği sebebiyle imaj değişikliğine gidip sakalları kesen ve yalnızca bıyık bırakan Sinan Akçıl, muhabirlerle sohbet ederken akıllara ziyan bir benzetmede bulundu.

Bir marka iş birliği sebebiyle imaj değişikliğine gidip sakalları kesen ve yalnızca bıyık bırakan Sinan Akçıl, muhabirlerle sohbet ederken akıllara ziyan bir benzetmede bulundu.

Yeni halinin kime benzetildiğini açıklayan Sinan Akçıl'ın iddiası kahkaha attırdı!

Geçtiğimiz Ocak ayında, arkadaşları ile gittiği bir pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, günler süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. İlk duruşmanın ardından 8 Mayıs'a ertelenen davanın ikinci duruşması da görüldü. Bazı gelişmelerin yaşandığı dava 20 Haziran'a ertelendi.

Geçtiğimiz Ocak ayında, arkadaşları ile gittiği bir pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, günler süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. İlk duruşmanın ardından 8 Mayıs'a ertelenen davanın ikinci duruşması da görüldü. Bazı gelişmelerin yaşandığı dava 20 Haziran'a ertelendi.

Duruşmanın ardından anne Yasemin Minguzzi ve Avukat Rezan Epözdemir açıklama yaptı.

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Yurtdışında ev alma modasına uyan Ezgi Mola, Barcelona’da hayalini kurduğu evi alarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak ne yazık ki bu hayal kısa sürede tatsız bir sürprize dönüştü. Her zenginin korkulu rüyası gerçek oldu.

Yurtdışında ev alma modasına uyan Ezgi Mola, Barcelona’da hayalini kurduğu evi alarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak ne yazık ki bu hayal kısa sürede tatsız bir sürprize dönüştü. Her zenginin korkulu rüyası gerçek oldu.

İspanya’da son dönemde sıkça gündeme gelen ‘okupa’ işgali, bu kez ünlü oyuncunun kapısını çaldı. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; boş duran evini hedef alan işgalciler, eve yerleşti ve Ezgi Mola’ya adeta bir hukuk savaşının kapısını araladı. Bakalım Ezgi Mola evini geri alabilecek mi?

25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan futbol dünyasını efsane ismi Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan futbol dünyasını efsane ismi Maradona'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Arjantin polisi, Maradona'nın son günlerini geçirdiği kliniğe baskın düzenledi.

Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin @sokakkedisi.tv adlı Instagram hesabına verdiği röportaj gündemde. Gurbetçi adam, Almanya’da ailesiyle bir kez olsun restorana gidemediğini, yalnızca evde makarna yiyebildiklerini iddia etmişti.

Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin @sokakkedisi.tv adlı Instagram hesabına verdiği röportaj gündemde. Gurbetçi adam, Almanya’da ailesiyle bir kez olsun restorana gidemediğini, yalnızca evde makarna yiyebildiklerini iddia etmişti.

Hal böyle olunca tepkiler çığ gibi büyüdü. Almanya’dan Erhan adlı Instagram kullanıcısı da gurbetçilerin röportajlarına verdiği yanıtlarla popüler bir vatandaşımız. Kendisinden de yanıt gecikmedi. 

Gelin hem röportaja hem de Almanya’dan Erhan’ın yanıtına bakalım!

Türkiye yeni bir istismar haberiyle sarsılıyor. Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Mersin'deki bir müzik kursunda yaşanan istismarda kurs öğretmeni Sekan Güneş'in 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.

Türkiye yeni bir istismar haberiyle sarsılıyor. Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Mersin'deki bir müzik kursunda yaşanan istismarda kurs öğretmeni Sekan Güneş'in 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.

Şikayetçi olan çocukların ve ailelerin ifadeleri ise tüyler ürpertici.

Geçen sene bu zamanlar, Kenan Doğulu'nun doğum gününde dudak dudağa basılan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü birinci yılını geçtiğimiz saatlerde doldurdu.

Geçen sene bu zamanlar, Kenan Doğulu'nun doğum gününde dudak dudağa basılan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü birinci yılını geçtiğimiz saatlerde doldurdu.

Birbirine cümle aleme duyurdukları bir jest yapmaya karar veren ikili, Instagram hesaplarında aşk methiyeleri düzdükleri paylaşımlarda bulundu. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Show TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Mustafa karakterlerine hayat veren Ceren Karakoç ile Emrah Altıntoprak, Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu.

Show TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Mustafa karakterlerine hayat veren Ceren Karakoç ile Emrah Altıntoprak, Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu.

Kızılcık Şerbeti hakkında ipuçları veren ikili ayrıca dizi hakkında yaptıkları 'ağlama' itirafıyla gündem oldu.

John Wick geri dönüyor ama bu kez başka bir adam olarak. Yönetmen Chad Stahelski, serinin beşinci filmiyle birlikte klasik John Wick hikayesini rafa kaldırdıklarını resmen açıkladı.

John Wick geri dönüyor ama bu kez başka bir adam olarak. Yönetmen Chad Stahelski, serinin beşinci filmiyle birlikte klasik John Wick hikayesini rafa kaldırdıklarını resmen açıkladı.

Yüksek Şura defteri kapandı, John Wick'in yas süreci sona erdi. John Wick serisinin yönetmeni 5. film için bomba açıklamalarda bulundu.

One Direction’ın eski yıldızı Liam Payne’in trajik ölümünün ardından geriye kalan 24.3 milyon sterlinlik serveti için yasal süreç tamamlandı.

One Direction’ın eski yıldızı Liam Payne’in trajik ölümünün ardından geriye kalan 24.3 milyon sterlinlik serveti için yasal süreç tamamlandı.

Vasiyet bırakmayan Payne’in milyar değerindeki servetinin kime kalacağı merak konusuydu.  Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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