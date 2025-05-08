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Almanya’da Ailesiyle Hiç Restorana Gidemediğini İddia Eden Gurbetçiye Başka Gurbetçiden Yanıt Geldi

Almanya’da Ailesiyle Hiç Restorana Gidemediğini İddia Eden Gurbetçiye Başka Gurbetçiden Yanıt Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.05.2025 - 10:39

İçerik Devam Ediyor

Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin @sokakkedisi.tv adlı Instagram hesabına verdiği röportaj gündemde. Gurbetçi adam, Almanya’da ailesiyle bir kez olsun restorana gidemediğini, yalnızca evde makarna yiyebildiklerini iddia etmişti. Hal böyle olunca tepkiler çığ gibi büyüdü. Almanya’dan Erhan adlı Instagram kullanıcısı da gurbetçilerin röportajlarına verdiği yanıtlarla popüler bir vatandaşımız. Kendisinden de yanıt gecikmedi. 

Gelin hem röportaja hem de Almanya’dan Erhan’ın yanıtına bakalım!

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Gurbetçilerin Almanya’da hayat kalitesinin düşük olduğuna ve ekonominin kötü olduğuna dair söylemlerine sıkça şahit oluyoruz.

Gurbetçilerin Almanya’da hayat kalitesinin düşük olduğuna ve ekonominin kötü olduğuna dair söylemlerine sıkça şahit oluyoruz.

Kimileri bu tarz videolar karşısında “akrabalar da gelmesin” diye bu tip açıklamalar yapıldığını düşünürken, kimileriyse yalan söylemenin bir mantığı olmadığı için anlamlandıramadığını dile getiriyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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