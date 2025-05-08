Almanya’da Ailesiyle Hiç Restorana Gidemediğini İddia Eden Gurbetçiye Başka Gurbetçiden Yanıt Geldi

Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin @sokakkedisi.tv adlı Instagram hesabına verdiği röportaj gündemde. Gurbetçi adam, Almanya’da ailesiyle bir kez olsun restorana gidemediğini, yalnızca evde makarna yiyebildiklerini iddia etmişti. Hal böyle olunca tepkiler çığ gibi büyüdü. Almanya’dan Erhan adlı Instagram kullanıcısı da gurbetçilerin röportajlarına verdiği yanıtlarla popüler bir vatandaşımız. Kendisinden de yanıt gecikmedi.

Gelin hem röportaja hem de Almanya’dan Erhan’ın yanıtına bakalım!