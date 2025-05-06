500 Bin TL Geliri Olduğunu Söyleyen Adam Her Emeklinin 5-10 Dairesi Olduğunu İddia Etti: “Yalan Söylemesinler”
Pazarda Anka mikrofonlarına röportaj veren bir emekli vatandaş, 30 dairesi ve 1 minibüsü olduğunu söyleyerek aylık 500 bin TL kazancı olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada viral olan röportajda vatandaşın her emeklinin aynı lüks hayatı yaşadığını savunması dikkat çekti. “Emeklilerin 5-10 dairesi var. Yalan konuşuyorlar.” demesi tepkilerin odağı oldu.
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Vatandaşlar emekli maaşlarıyla geçinemediklerini sık sık dile getirmekte.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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