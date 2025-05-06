500 Bin TL Geliri Olduğunu Söyleyen Adam Her Emeklinin 5-10 Dairesi Olduğunu İddia Etti: “Yalan Söylemesinler”

Pazarda Anka mikrofonlarına röportaj veren bir emekli vatandaş, 30 dairesi ve 1 minibüsü olduğunu söyleyerek aylık 500 bin TL kazancı olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada viral olan röportajda vatandaşın her emeklinin aynı lüks hayatı yaşadığını savunması dikkat çekti. “Emeklilerin 5-10 dairesi var. Yalan konuşuyorlar.” demesi tepkilerin odağı oldu.

Vatandaş neler demiş gelin detaylara geçelim!