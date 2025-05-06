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Hurafe Reis Olarak Tanınan Şahıs Hz. Muhammed’in 15 Temmuz’da İstanbul’da Olduğunu İddia Etti

Hurafe Reis Olarak Tanınan Şahıs Hz. Muhammed’in 15 Temmuz’da İstanbul’da Olduğunu İddia Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.05.2025 - 10:37

İçerik Devam Ediyor

Hurafe Reis lakabıyla tanınan Muhammed Mardini yine akıllara durgunluk verecek bir açıklamada bulundu. Her iddiasıyla tepkileri toplayan Mardini yine eleştirilerin odağındaydı. 15 Temmuz gecesi Hz. Muhammed’in İstanbul’da olduğunu iddia etmişti. Hz. Muhammed’i yalan iddialarına konu etmesi izleyenleri öfkelendirdi. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Muhammed Mardini her açıklamasıyla “Böyle hocalık olmaz” şeklinde tepkiler alıyor.

Muhammed Mardini her açıklamasıyla “Böyle hocalık olmaz” şeklinde tepkiler alıyor.

Dine dair söylemleriyle insanları yanılttığı söylenirken ek olarak ise “şov” yaptığı, etkileşim için yaptığı da yorumlar arasında muhakkak yer alıyor. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Kzlt

Filistin Medine'ye daha yakın, iletişiminiz varsa lütfen söyler misiniz.

pinko

Malum partinin saltanatı Filistinli masum çocuklardan daha önemli demek ki.

ebru bandinelli

Bu arkadasin nasil haberi olmus bilmek isteriz. Telefonuna mesaj mi gelmis? Konum mu atmis Hz. Muhammed? Bu nedir yaaaa? Gidip bu saklabanlari dinleyenlerde ... Devamını Gör

Bozkurt

Lakabının hakkını veriyor. Tebrik ediyorum.