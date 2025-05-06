Hurafe Reis Olarak Tanınan Şahıs Hz. Muhammed’in 15 Temmuz’da İstanbul’da Olduğunu İddia Etti

Hurafe Reis lakabıyla tanınan Muhammed Mardini yine akıllara durgunluk verecek bir açıklamada bulundu. Her iddiasıyla tepkileri toplayan Mardini yine eleştirilerin odağındaydı. 15 Temmuz gecesi Hz. Muhammed’in İstanbul’da olduğunu iddia etmişti. Hz. Muhammed’i yalan iddialarına konu etmesi izleyenleri öfkelendirdi. Gelin detaylara geçelim.