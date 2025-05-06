Hurafe Reis Olarak Tanınan Şahıs Hz. Muhammed’in 15 Temmuz’da İstanbul’da Olduğunu İddia Etti

Hurafe Reis lakabıyla tanınan Muhammed Mardini yine akıllara durgunluk verecek bir açıklamada bulundu. Her iddiasıyla tepkileri toplayan Mardini yine eleştirilerin odağındaydı. 15 Temmuz gecesi Hz. Muhammed’in İstanbul’da olduğunu iddia etmişti. Hz. Muhammed’i yalan iddialarına konu etmesi izleyenleri öfkelendirdi. Gelin detaylara geçelim.
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Muhammed Mardini her açıklamasıyla “Böyle hocalık olmaz” şeklinde tepkiler alıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Filistin Medine'ye daha yakın, iletişiminiz varsa lütfen söyler misiniz.
Malum partinin saltanatı Filistinli masum çocuklardan daha önemli demek ki.
Bu arkadasin nasil haberi olmus bilmek isteriz. Telefonuna mesaj mi gelmis? Konum mu atmis Hz. Muhammed? Bu nedir yaaaa? Gidip bu saklabanlari dinleyenlerde ... Devamını Gör
Lakabının hakkını veriyor. Tebrik ediyorum.