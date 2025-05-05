Model Çekimleri Yapılırken Verilen İlginç Pozların Sırrını Bir Manken Açıkladı

Katalog çekimleri olsun, marka işbirlikleri olsun aklınıza hangi konsept geliyorsa artık normal pozlar görmek mümkün değil. Daha estetik ve aynı zamanda doğal bir görüntünün sırrı hareketli pozlarda. Modeller bunu yıllardır yapsa da son zamanlarda popüler hale geldi. İnsanlar kendi sosyal medya hesapları için de çekim yaparken hareket halinde olduğu karelerden seçimler yapıyor.
Bir manken de o çekimlerin nasıl yapıldığına dair kamera arkası görüntüleri paylaştı. Gelin birlikte yapalım!
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İşte o anlar 👇
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Kendisinin bu işte usta olduğı belliydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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