90’lı Yıllarda Hayat Kaydıran Şarkıları Gençler Sıraladı: Birincilik “Mutlu Ol Yeter” Parçasında!

@genctg adlı Instagram sayfasıyla sıralama içerikleri üreten gençler, ilgi çekmeyi başarıyor. Şimdiyse 90’lı yıllarda yürek dağlayan, hayat kaydıran şarkıları sıraladılar. Liste araştırmalar doğrultusunda elde edilmişti ve seçilen ilk 6 şarkı yer alıyordu. Tahminleriniz ne yönde? Gelin bakalım hangi parçalar listeye girebilmiş!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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