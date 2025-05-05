onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
90’lı Yıllarda Hayat Kaydıran Şarkıları Gençler Sıraladı: Birincilik “Mutlu Ol Yeter” Parçasında!

90’lı Yıllarda Hayat Kaydıran Şarkıları Gençler Sıraladı: Birincilik “Mutlu Ol Yeter” Parçasında!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.05.2025 - 13:48

İçerik Devam Ediyor

@genctg adlı Instagram sayfasıyla sıralama içerikleri üreten gençler, ilgi çekmeyi başarıyor. Şimdiyse 90’lı yıllarda yürek dağlayan, hayat kaydıran şarkıları sıraladılar. Liste araştırmalar doğrultusunda elde edilmişti ve seçilen ilk 6 şarkı yer alıyordu. Tahminleriniz ne yönde? Gelin bakalım hangi parçalar listeye girebilmiş!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Nasıl buldunuz listeyi?

Nasıl buldunuz listeyi?

İlla ki “şu şarkı kesin olmalıydı” dediğiniz parçalar vardır. Listedeki parçalar da tartışmasız olarak zamanının en iyileriydi. Sizlerin favorileri içinse yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın