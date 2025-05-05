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Yeni Anne Olan Torununa Sürekli “Emzir” Diyen Anneannenin O Anları Güldürdü

Yeni Anne Olan Torununa Sürekli “Emzir” Diyen Anneannenin O Anları Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.05.2025 - 12:45

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Yeni anne olan @edayagmurcom adlı içerik üreticisi, anneannesini ziyaret etmek için köylerine gittiği üç günde yaşananları derleyerek paylaştı. Eski toprak anneannemiz torununa “emzir” diyor başka bir şey demiyordu. İzleyiciler arasında kimi anneler kelimeyi duydukça tetiklenirken kimileriyse kahkahalarla eşlik etti. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Anneannemiz anne sütüne verdiği önemde haklıydı.

Anneannemiz anne sütüne verdiği önemde haklıydı.

Ancak üst üste defalarca “emzir” kelimesini duyunca adeta sayaç açmak istedik. Neşesi eksik olmasın diyelim!

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Kübra Aydın

Nedir bu sürekli emzir emzir, ne kadar sinir bozucu bir şey. Bu teyzenin torunu madem bebek dünya ya getirmiş tabi ki emzirecek. Bu bebek yedi yirmi dört süt... Devamını Gör