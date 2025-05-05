Yeni Anne Olan Torununa Sürekli “Emzir” Diyen Anneannenin O Anları Güldürdü

Yeni anne olan @edayagmurcom adlı içerik üreticisi, anneannesini ziyaret etmek için köylerine gittiği üç günde yaşananları derleyerek paylaştı. Eski toprak anneannemiz torununa “emzir” diyor başka bir şey demiyordu. İzleyiciler arasında kimi anneler kelimeyi duydukça tetiklenirken kimileriyse kahkahalarla eşlik etti. Gelin bir de birlikte izleyelim!