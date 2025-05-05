ChatGPT’ye Sormadan Hareket Edemeyenler Buraya! Bir İçerik Üreticisinden ChatGPT Bağımlılığına Parodi

Metin Pıhlıs adlı oyuncu, Instagram hesabından ürettiği içerikleriyle beğenileri toplayanlardan. Şimdiyse yapay zeka bağımlılığıyla alakalı acı gerçeklerin anlaşıldığı, belgesel tadında bir paylaşım yaptı. Son yılların favorisi yapay zeka günden güne gelişmekte. Bizler de sorularımız, araştırmalarımız olduğunda ilk iş ona başvuruyoruz. Ancak bu kimilerimiz de bir bağımlılık oldu. Premium üyelik alanlar neredeyse tüm vaktini ChatGPT’de geçiriyor. İşte Metin Pıhlıs da bu işin sonunun nasıl olacağını bizlere göstermişti.

Gelin detaylara geçelim!