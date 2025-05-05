Side’de Bir Kuyumcuda Çalışan Kayserili Adam Kendi Çabasıyla Tam 15 Dil Öğrendi!

@aynur.tattersall adlı Instagram hesabından içerikler üreten Aynur adlı kadın, Side’de yaşayan Kayserili Cuma Tarhan ile kısa bir röportajını paylaştı. Cuma Tarhan, annesini küçük yaşta kaybettiği için ilkokula bile gidememişti. Şimdilerde Side’de bir kuyumcuda çalışan vatandaş kendi kendine tam 15 dil öğrendi. Böylelikle turizmin kalbi Antalya’da turistlerle rahatlıkla iletişim kuruyor ve satış yapabiliyor. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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Kendisinin dil öğrenme yetisi karşısında hayran kaldık!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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