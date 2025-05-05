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Side’de Bir Kuyumcuda Çalışan Kayserili Adam Kendi Çabasıyla Tam 15 Dil Öğrendi!

Side’de Bir Kuyumcuda Çalışan Kayserili Adam Kendi Çabasıyla Tam 15 Dil Öğrendi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.05.2025 - 08:45

İçerik Devam Ediyor

@aynur.tattersall adlı Instagram hesabından içerikler üreten Aynur adlı kadın, Side’de yaşayan Kayserili Cuma Tarhan ile kısa bir röportajını paylaştı. Cuma Tarhan, annesini küçük yaşta kaybettiği için ilkokula bile gidememişti. Şimdilerde Side’de bir kuyumcuda çalışan vatandaş kendi kendine tam 15 dil öğrendi. Böylelikle turizmin kalbi Antalya’da turistlerle rahatlıkla iletişim kuruyor ve satış yapabiliyor. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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Kendisinin dil öğrenme yetisi karşısında hayran kaldık!

Kendisinin dil öğrenme yetisi karşısında hayran kaldık!

Tabii buna vakit ayırması ve çaba göstermesi de takdire şayan. Diğer ülkelere kıyasla söz konusu yabancı dil olunca afallayıp kalınabiliyor. Ancak Cuma Tarhan isteyince başarılabildiğini bizlere göstermiş oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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