Fikirtepe’de Artan Yapılaşmayı Bir Vatandaş Şaşkınlıkla Görüntüledi: “Fikirtepe Beton Ormanı”

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Fikirtepe günden güne yapılaşmaya devam ediyor. Rezidans tipi binalar sıra sıra diziliyor. Bir vatandaş da o anları görüntüledi. Video sosyal medyada gündem oldu. Tek bir ağaç bile olmaması dikkat çekerken, birbirine yakın art arda sıralanan rezidans siteler karşısında “Nefesim daraldı” diyenler de oldu.
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Fikirtepe’nin hızla yapılaşması İstanbullular tarafından tepkilerin odağında.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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