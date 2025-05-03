Fikirtepe’de Artan Yapılaşmayı Bir Vatandaş Şaşkınlıkla Görüntüledi: “Fikirtepe Beton Ormanı”

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Fikirtepe günden güne yapılaşmaya devam ediyor. Rezidans tipi binalar sıra sıra diziliyor. Bir vatandaş da o anları görüntüledi. Video sosyal medyada gündem oldu. Tek bir ağaç bile olmaması dikkat çekerken, birbirine yakın art arda sıralanan rezidans siteler karşısında “Nefesim daraldı” diyenler de oldu.